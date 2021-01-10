Авіакатастрофа в Індонезії: чорні скриньки літака Boeing знайшли
Рятувальники встановили місце розташування 2 чорних скриньок літака Boeing, який 9 січня зазнав катастрофи в Індонезії. Їх сподіваються дістати вже найближчим часом.
Знайшли скриньки літака, що розбився в Індонезії
Пошуково-рятувальна бригада 10 січня виявила, де перебувають чорні скриньки Boeing, який напередодні розбився в Індонезії, повідомляє AFP.
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Глава Національного комітету безпеки на транспорті Індонезії Соерджанто Таджахоно повідомив, що місце розташування 2 чорних скриньок вдалося успішно ідентифікувати.
Військовий начальник Хаді Тяхянто сподівається, що скриньки можна буде забрати звідти найближчим часом.
Що цьому передувало
- Вранці 10 січня місцева влада повідомила, що вдалося спіймати сигнали, які, можливо, надходять з чорної скриньки літака.
- Туди одразу скерували дайверів. Погода та видимість під водою наразі сприятливі для пошукових робіт.
Катастрофа Boeing в Індонезії: коротко
- Пасажирський літак Boeing 737-500 компанії Sriwijaya Air зник з радарів 9 січня 2021 року.
- Трапилося це через 4 хвилини після вильоту з аеропорту Джакарти.
- Згодом стало відомо, що літак впав у Яванському морі. Місцеві рибалки чули вибух та знайшли уламки лайнера.
- На борту перебували 62 людини, вижити не вдалося нікому. Всі пасажири та екіпаж були громадянами Індонезії.
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