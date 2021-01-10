Рятувальники встановили місце розташування 2 чорних скриньок літака Boeing, який 9 січня зазнав катастрофи в Індонезії. Їх сподіваються дістати вже найближчим часом.

Знайшли скриньки літака, що розбився в Індонезії Пошуково-рятувальна бригада 10 січня виявила, де перебувають чорні скриньки Boeing, який напередодні розбився в Індонезії, повідомляє AFP. Дізнайтеся більше Пасажирський літак Boeing 737-500 впав у море: знайдені уламки та тіла людей Глава Національного комітету безпеки на транспорті Індонезії Соерджанто Таджахоно повідомив, що місце розташування 2 чорних скриньок вдалося успішно ідентифікувати. Військовий начальник Хаді Тяхянто сподівається, що скриньки можна буде забрати звідти найближчим часом. Що цьому передувало Вранці 10 січня місцева влада повідомила, що вдалося спіймати сигнали, які, можливо, надходять з чорної скриньки літака.

Туди одразу скерували дайверів. Погода та видимість під водою наразі сприятливі для пошукових робіт. Важливо! Поблизу місця аварії пасажирського літака Boeing 737-524 в Індонезії рятувальники знайшли уламки літака, а також частини людських тіл та одяг. Катастрофа Boeing в Індонезії: коротко Пасажирський літак Boeing 737-500 компанії Sriwijaya Air зник з радарів 9 січня 2021 року.

Трапилося це через 4 хвилини після вильоту з аеропорту Джакарти.

Згодом стало відомо, що літак впав у Яванському морі. Місцеві рибалки чули вибух та знайшли уламки лайнера.

На борту перебували 62 людини, вижити не вдалося нікому. Всі пасажири та екіпаж були громадянами Індонезії.