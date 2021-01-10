Пошуки на місці авіакатастрофи Boeing в Індонезії: що знайшли рятувальники – фото, відео
Поблизу місця аварії пасажирського літака Boeing 737-524 в Індонезії рятувальники знайшли металеві уламки, а також частини людських тіл та одяг. Крім того, пошукові бригади 10 січня спіймали сигнали, які, найімовірніше, надходили з бортового самописця літака.
Перші результати пошуків літака Sriwijaya Air
Індонезійські водолази 10 січня знайшли частини уламків літаків Boeing 737-500 на глибині 23 метрів у Яванському морі. Про це повідомляє Associated Press.
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За інформацією дайверської команди, видимість у воді хороша та чітка, тому вдалося знайти частини літака.
Речник поліції Джакарти Юсрі Юнус розповів, що знайшли й рештки тіл загиблих, пише "Сіньхуа".
Зранку (10 січня – 24 канал) ми отримали 2 мішки: в одному були особисті речі пасажирів, а в іншому – рештки тіл,
– розповів Юнус.
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Рятувальники спіймали сигнал маячка
Крім того, пошуково-рятувальні бригади спіймали сигнали, які, найімовірніше, надходили з бортового самописця літака. Сигнали зафіксували одразу у 2 місцях.
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Катастрофа Boeing в Індонезії: основне
- Пасажирський літак Boeing 737-500 компанії Sriwijaya Air зник з радарів 9 січня 2021 року.
- Це сталося через 4 хвилини після вильоту з аеропорту Джакарти.
- Пізніше стало відомо, що літак впав у Яванському морі (рибалки чули вибух та знайшли уламки).
- На борту перебували 62 людини, вижити не вдалося нікому. Всі пасажири та екіпаж були громадянами Індонезії.
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