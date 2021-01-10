Поблизу місця аварії пасажирського літака Boeing 737-524 в Індонезії рятувальники знайшли металеві уламки, а також частини людських тіл та одяг. Крім того, пошукові бригади 10 січня спіймали сигнали, які, найімовірніше, надходили з бортового самописця літака.

Перші результати пошуків літака Sriwijaya Air

Індонезійські водолази 10 січня знайшли частини уламків літаків Boeing 737-500 на глибині 23 метрів у Яванському морі. Про це повідомляє Associated Press.

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За інформацією дайверської команди, видимість у воді хороша та чітка, тому вдалося знайти частини літака.

Речник поліції Джакарти Юсрі Юнус розповів, що знайшли й рештки тіл загиблих, пише "Сіньхуа".

Зранку (10 січня – 24 канал) ми отримали 2 мішки: в одному були особисті речі пасажирів, а в іншому – рештки тіл,

– розповів Юнус.

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Рятувальники спіймали сигнал маячка

Крім того, пошуково-рятувальні бригади спіймали сигнали, які, найімовірніше, надходили з бортового самописця літака. Сигнали зафіксували одразу у 2 місцях.

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