Індонезієць Яман Зай втратив в авіакатастрофі Boeing, що розбився в Яванському морі, дружину та трьох дітей. Вони летіли з Джакарти до Понтіанака, аби побачитися із ним.

Річ у тім, що чоловік вже понад рік працює у Понтіанаку та давно не бачився із рідними. Востаннє він розмовляв із дружиною перед тим, як вона разом із дітьми сіла на літак. Про це пише Сerdik Іndonesia.

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Востаннє ми розмовляли мобільним, потім моя сім’я сіла в літак. Досі я не отримав жодної інформації,

– розповів Зай.

Він крізь сльози додав: приїхав до аеропорту у Супадіо Понтіанак, щоб забрати свою дружину та трьох дітей.

Зверніть увагу! На борту рейсу SJ182 індонезійської авіакомпанії Sriwijaya Air, що летів із Джакарти в Понтіанак, перебувало 10 дітей, 3 з яких – немовлята.

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