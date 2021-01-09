Не бачилися понад рік: чоловік втратив цілу сім’ю в авіакатастрофі літака в Індонезії
-
Індонезієць Яман Зай втратив в авіакатастрофі Boeing, що розбився в Яванському морі, дружину та трьох дітей. Вони летіли з Джакарти до Понтіанака, аби побачитися із ним.
Річ у тім, що чоловік вже понад рік працює у Понтіанаку та давно не бачився із рідними. Востаннє він розмовляв із дружиною перед тим, як вона разом із дітьми сіла на літак. Про це пише Сerdik Іndonesia.
До теми Полум’я падало з неба, – очевидець про катастрофу Boeing в Індонезії
Востаннє ми розмовляли мобільним, потім моя сім’я сіла в літак. Досі я не отримав жодної інформації,
– розповів Зай.
Він крізь сльози додав: приїхав до аеропорту у Супадіо Понтіанак, щоб забрати свою дружину та трьох дітей.
Що відомо про катастрофу індонезійського Boeing: коротко
- Вдень 9 січня в Індонезії зазнав катастрофи пасажирський літак рейсу SJ182 авіакомпанії Sriwijaya Air, що летів із Джакарти в Понтіанак. Через 4 хвилини після вильоту він зник із радарів, а пізніше стало відомо, що судно впало у Яванське море.
- На місці катастрофи Boeing триває пошукова операція. З води поки витягнули деякі предмети, зокрема: кабелі, сидіння та кишені з літака, джинси і волосся.
- Причини катастрофи поки розслідують, відомо лише, що Boeing 737-500 піднявся на понад 3 350 метрів вгору, але раптом його висота і швидкість різко впали.
- На борту, за попередніми даними, перебували 62 людини, з яких – 50 пасажирів і 12 членів екіпажу.
Поділитися новиною