На борту індонезійського Boeing, що впав у море, було 10 дітей
Приблизно 10 дітей було на борту пасажирського літака Boeing 737-500 рейсу SJ182 авіакомпанії Sriwijaya Air, що впав у Яванське море вдень 9 січня. Троє з десяти дітей – немовлята.
Загалом у салоні літака було пів сотні пасажирів, а також – дюжина членів екіпажу. Про це повідомив міністр транспорту Індонезії Буді Карья Сумаді під час пресконференції в аеропорту, інформує CNN Indonesia.
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Загальна кількість пасажирів становить 50 осіб, а також 12 членів екіпажу – загалом 43 дорослих, 7 дітей, 3 немовлят,
– розповів він про тих, хто перебував на борту.
Водночас влада Індонезії підтвердила, що з літаком буквально відразу після вильоту втратили зв’язок, і він упав у води Яванського моря та розбився. За словами заступника губернатора Джакарти Ахмада Різа Патрія, це трапилось у водах в районі "тисячі островів".
Коротко про авіакатастрофу індонезійського Boeing:
- 9 січня близько 13:00 за Києвом пасажирський літак SJ182 авіакомпанії Sriwijaya Air, що виконував рейс із Джакарти в Понтіанак зник з радарів.
- Через якийсь час влада Індонезії повідомила про перші знайдені уламки та тіла людей у Яванському морі.
- В українському МЗС відразу взялися перевіряти, чи були на борту українці. На щастя, жодного громадянина України в літаку не було. Зі списками пасажирів та членів екіпажу можна ознайомитись тут.
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