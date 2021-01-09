Приблизно 10 дітей було на борту пасажирського літака Boeing 737-500 рейсу SJ182 авіакомпанії Sriwijaya Air, що впав у Яванське море вдень 9 січня. Троє з десяти дітей – немовлята.

Загалом у салоні літака було пів сотні пасажирів, а також – дюжина членів екіпажу. Про це повідомив міністр транспорту Індонезії Буді Карья Сумаді під час пресконференції в аеропорту, інформує CNN Indonesia.

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Загальна кількість пасажирів становить 50 осіб, а також 12 членів екіпажу – загалом 43 дорослих, 7 дітей, 3 немовлят,

– розповів він про тих, хто перебував на борту.

Водночас влада Індонезії підтвердила, що з літаком буквально відразу після вильоту втратили зв’язок, і він упав у води Яванського моря та розбився. За словами заступника губернатора Джакарти Ахмада Різа Патрія, це трапилось у водах в районі "тисячі островів".

Коротко про авіакатастрофу індонезійського Boeing: