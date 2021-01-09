Примерно 10 детей было на борту пассажирского самолета Boeing 737-500 рейса SJ182 авиакомпании Sriwijaya Air, упавшего в Яванское море днем 9 января. Трое из десяти детей – младенцы.

Всего в салоне самолета было полсотни пассажиров, а также – дюжина членов экипажа. Об этом сообщил министр транспорта Индонезии Буди Карья Сумади во время пресс-конференции в аэропорту, информирует CNN Indonesia.

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Общее количество пассажиров составляет 50 человек, а также 12 членов экипажа – всего 43 взрослых, 7 детей, 3 младенцев,

– рассказал он о тех, кто находился на борту.

В то же время власти Индонезии подтвердили, что с самолетом буквально сразу после вылета потеряли связь, и он упал в воды Яванского моря и разбился. По словам заместителя губернатора Джакарты Ахмада Риза Патрия, это случилось в водах в районе "тысячи островов".

Коротко об авиакатастрофе индонезийского Boeing: