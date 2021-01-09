На борту индонезийского Boeing, упавшего в море, было 10 детей
Примерно 10 детей было на борту пассажирского самолета Boeing 737-500 рейса SJ182 авиакомпании Sriwijaya Air, упавшего в Яванское море днем 9 января. Трое из десяти детей – младенцы.
Всего в салоне самолета было полсотни пассажиров, а также – дюжина членов экипажа. Об этом сообщил министр транспорта Индонезии Буди Карья Сумади во время пресс-конференции в аэропорту, информирует CNN Indonesia.
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Общее количество пассажиров составляет 50 человек, а также 12 членов экипажа – всего 43 взрослых, 7 детей, 3 младенцев,
– рассказал он о тех, кто находился на борту.
В то же время власти Индонезии подтвердили, что с самолетом буквально сразу после вылета потеряли связь, и он упал в воды Яванского моря и разбился. По словам заместителя губернатора Джакарты Ахмада Риза Патрия, это случилось в водах в районе "тысячи островов".
Коротко об авиакатастрофе индонезийского Boeing:
- 9 января около 13:00 по Киеву пассажирский самолет SJ182 авиакомпании Sriwijaya Air, выполнявший рейс из Джакарты в Понтианак исчез с радаров.
- Через некоторое время власти Индонезии сообщили о первых найденных обломках и телах людей в Яванском море.
- В украинском МИД сразу взялись проверять, были ли на борту украинцы. К счастью, ни одного гражданина Украины в самолете не было. Со списками пассажиров и членов экипажа можно ознакомиться здесь.
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