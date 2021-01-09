Самолет авиакомпании Sriwijaya Air разбился 9 января в Индонезии. На борту было 65 человек, сейчас идет поисковая операция. Видео из аэропорта, на котором – пассажиры трагического рейса, обнародовали СМИ.

Родственники людей, находившихся на борту, прибыли в Понтианак

На видео – возможно именно пассажиры Boeing, потерпевшего катастрофу, и их близкие, что провожали их в аэропорту. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

К теме Пассажирский самолет Boeing 737-500 упал в воду: найдены обломки и тела людей

Сейчас в аэропорт Понтианака прибыли родственники тех, кто был на борту. Они ждут официальные данные, ведь пока неизвестно, кто спасся в крушении.

Смотрите видео: