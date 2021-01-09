Пассажирский Boeing разбился в Индонезии: видео с пассажирами перед вылетом
Самолет авиакомпании Sriwijaya Air разбился 9 января в Индонезии. На борту было 65 человек, сейчас идет поисковая операция. Видео из аэропорта, на котором – пассажиры трагического рейса, обнародовали СМИ.
Родственники людей, находившихся на борту, прибыли в Понтианак
На видео – возможно именно пассажиры Boeing, потерпевшего катастрофу, и их близкие, что провожали их в аэропорту. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
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Сейчас в аэропорт Понтианака прибыли родственники тех, кто был на борту. Они ждут официальные данные, ведь пока неизвестно, кто спасся в крушении.
Смотрите видео:
Главное о катастрофе Boeing в Индонезии:
- Boeing 737-500 направлялся 9 января из Джакарты в Понтианак.
- На борту было 53 пассажира и 12 членов экипажа.
- Через 4 минуты после вылета самолет исчез с радаров.
- Министерство транспорта страны подтвердило факт крушения, пока ведут поисковые работы.
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