Пасажирський Boeing розбився в Індонезії: відео з пасажирами перед вильотом
Літак авіакомпанії Sriwijaya Air розбився 9 січня в Індонезії. На борту було 62 людей, наразі триває пошукова операція. Відео з аеропорту, на якому – пасажири трагічного рейсу, оприлюднили ЗМІ.
Родичі людей, що були на борту, прибули в Понтіанак
На відео – ймовірно саме пасажири Boeing, який зазнав катастрофи, та їхні близькі, що проводжали їх на летовищі. Про це повідомляє телеграм-канал Mash.
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Наразі в аеропорт Понтіанак прибули родичі тих, хто був на борту. Вони чекають на офіційні дані, адже наразі невідомо, чи хтось врятувався у авіатрощі.
Дивіться відео:
Головне про катастрофу Boeing в Індонезії:
- Boeing 737-500 прямував 9 січня з Джакарти до Понтіанака.
- На борту було 56 пасажирів та 6 членів екіпажу.
- Через 4 хвилини після вильоту літак зник з радарів.
- Міністерство транспорту країни підтвердило факт авіатрощі, наразі ведуть пошукові роботи.
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