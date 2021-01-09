Літак авіакомпанії Sriwijaya Air розбився 9 січня в Індонезії. На борту було 62 людей, наразі триває пошукова операція. Відео з аеропорту, на якому – пасажири трагічного рейсу, оприлюднили ЗМІ.

Родичі людей, що були на борту, прибули в Понтіанак

На відео – ймовірно саме пасажири Boeing, який зазнав катастрофи, та їхні близькі, що проводжали їх на летовищі. Про це повідомляє телеграм-канал Mash.

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Наразі в аеропорт Понтіанак прибули родичі тих, хто був на борту. Вони чекають на офіційні дані, адже наразі невідомо, чи хтось врятувався у авіатрощі.

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