Не виделись больше года: мужчина потерял всю семью в авиакатастрофе самолета в Индонезии
Индонезиец Яман Зай потерял в авиакатастрофе Boeing, который разбился в Яванском море, жену и троих детей. Они летели из Джакарты в Понтианак, чтобы увидеться с ним.
Дело в том, что мужчина уже больше года работает в Понтианаке и давно не виделся с родными. Последний раз он разговаривал с женой перед тем, как она вместе с детьми села на самолет. Об этом пишет Сerdik Indonesia.
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Последний раз мы разговаривали по мобильному, потом моя семья села в самолет. До сих пор я не получил никакой информации,
– рассказал Зай.
Он сквозь слезы сказал: приехал в аэропорт в Супадио Понтианака, чтобы забрать свою жену и троих детей.
Что известно о катастрофе индонезийского Boeing: коротко
- Днем 9 января в Индонезии потерпел крушение пассажирский самолет рейса SJ182 авиакомпании Sriwijaya Air, летевший из Джакарты в Понтианак. Через 4 минуты после вылета он исчез с радаров, а позже стало известно, что судно упало в Яванское море.
- На месте катастрофы Boeing продолжается поисковая операция. Из воды пока извлечены некоторые предметы, например: кабели, сиденья и карманы с самолета, джинсы и волосы.
- Причины катастрофы пока расследуют, известно лишь, что Boeing 737-500 поднялся на более чем 3 350 метров вверх, но вдруг его высота и скорость резко упали.
- На борту, по предварительным данным, находились 62 человека, из которых – 50 пассажиров и 12 членов экипажа. Среди пассажиров – 10 детей.
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