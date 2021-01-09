Индонезиец Яман Зай потерял в авиакатастрофе Boeing, который разбился в Яванском море, жену и троих детей. Они летели из Джакарты в Понтианак, чтобы увидеться с ним.

Дело в том, что мужчина уже больше года работает в Понтианаке и давно не виделся с родными. Последний раз он разговаривал с женой перед тем, как она вместе с детьми села на самолет. Об этом пишет Сerdik Indonesia.

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Последний раз мы разговаривали по мобильному, потом моя семья села в самолет. До сих пор я не получил никакой информации,

– рассказал Зай.

Он сквозь слезы сказал: приехал в аэропорт в Супадио Понтианака, чтобы забрать свою жену и троих детей.

Обратите внимание! На борту рейса SJ182 индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air, который летел из Джакарты в Понтианак, находилось 10 детей, 3 из которых – дети.

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