Вблизи места аварии пассажирского самолета Boeing 737-524 в Индонезии спасатели нашли металлические обломки, а также части человеческих тел и одежду. Кроме того, поисковые бригады 10 января поймали сигналы, которые, скорее всего, поступали из бортового самописца самолета.

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Индонезийские водолазы 10 января нашли части обломков самолетов Boeing 737-500 на глубине 23 метров в Яванском море. Об этом сообщает Associated Press.

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По информации дайверской команды, видимость в воде хорошая и четкая, поэтому удалось найти части самолета.

Представитель полиции Джакарты Юсри Юнус рассказал, что нашли и останки тел погибших, пишет "Синьхуа".

Утром (10 января – 24 канал) мы получили 2 мешка: в одном были личные вещи пассажиров, а в другом – останки тел,

– рассказал Юнус.

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Кроме того, поисково-спасательные бригады поймали сигналы, которые, скорее всего, поступают из бортового самописца самолета. Сигналы зафиксировали сразу в 2 местах.

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