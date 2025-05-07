Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ВВС Финляндии.

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Что известно об авиакатастрофе истребителя Hornet

В ВВС Финляндии сообщили об авиакатастрофе самолета утром в среду.

7 мая около 11 утра в Рованиеми потерпел авиакатастрофу истребитель F/A-18 Hornet,

– говорится в заявлении.

Там добавили, что пилот успел катапультироваться и его местонахождение установлено.

В телерадиокомпании Yle сообщили, что на место происшествия направили несколько подразделений спасательных служб.

Журналисты работали вблизи района, где произошла авиакатастрофа. По их словам, около 11 утра они заметили много дыма возле аэропорта. Через десять минут он немного рассеялся.

После авиакатастрофы образовались облака дыма / Фото Juuso Stoor / Yle

В издании добавили, что 7 мая должна была состояться встреча министров обороны, однако мероприятие было отменено из-за аварии.

Напомним, что в конце апреля США потеряли истребитель F/A-18 Super Hornet в результате атаки хуситов на авианосец "Гарри Трумэн". Известно, что самолет затонул.