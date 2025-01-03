Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ABC News. Отмечается, что самолет упал буквально через несколько минут после взлета из ближайшего аэропорта.

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Небольшой самолет врезался в здание в США

По данным местной полиции, авария произошла в городе Фуллертон в Южной Калифорнии, неподалеку от муниципального аэропорта.

Правоохранители сообщили, что двое погибших, вероятно, находились внутри самолета во время катастрофы. Пострадавшие в это время работали внутри здания, их травмы варьируются от легких до очень тяжелых.

Одномоторный четырехместный самолет вылетел из аэропорта после 14:00 и поднялся на высоту 900 футов (274 метра – 24 Канал), прежде чем связаться с диспетчерской башней с просьбой о немедленном возвращении в аэропорт,

– рассказал Эллиот Симпсон, исследователь Национального совета по безопасности на транспорте.

Пилот получил разрешение на посадку, однако самолет развернулся на 180 градусов и упал около 14:15 по местному времени в квартале, где находятся складские и промышленные помещения.

Отмечается, что речь идет о самолете Van's Aircraft RV-10, который изготовлен в 2011 году. Авиакатастрофа также вызвала масштабный пожар и привела к значительным повреждениям части склада.