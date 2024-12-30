Об этом 24 Канал пишет со ссылкой на Spiegel. Происшествие произошло на выходных, в результате падения самолета пришлось остановить движение других судов в аэропорту.

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Почему разбился самолет в Штутгарте

Как сообщило издание, 77-летний пилот хотел посадить одномоторный Cessna в аэропорту, расположенном в Лайнфельден-Эхтердингене. В тот день над аэропортом был густой туман, который помешал пилоту удачно выполнить посадку.

Самолет по неизвестной причине врезался в ограждение и упал через несколько метров. В результате аварии судно разлетелось на несколько частей. Члены экипажа выжили, но травмировались.

По данным полиции, пилот получил легкие травмы, а 70-летний пассажир получил тяжелые травмы,

– сообщает издание.

В аэропорту продолжалась операция по спасению

После того как самолет разбился, в аэропорту прекратили полеты примерно на полтора часа. Самолеты отправлялись позже, некоторые из них были перенаправлены на другие аэропорты.

В аэропорту Штутгарта провели масштабную операцию, чтобы достать из самолета пилота и пассажира. Было привлечено 11 единиц техники и 23 работника пожарной службы, а также 7 спасательных машин и 15 спасателей.

Напомним, за последнее время это уже не первая авария, связанная с самолетами.