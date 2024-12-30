Об этом 24 Канал пишет со ссылкой на Spiegel. Происшествие произошло на выходных, в результате падения самолета пришлось остановить движение других судов в аэропорту.
Смотрите также В Канаде во время посадки загорелся самолет во время посадки
Почему разбился самолет в Штутгарте
Как сообщило издание, 77-летний пилот хотел посадить одномоторный Cessna в аэропорту, расположенном в Лайнфельден-Эхтердингене. В тот день над аэропортом был густой туман, который помешал пилоту удачно выполнить посадку.
Самолет по неизвестной причине врезался в ограждение и упал через несколько метров. В результате аварии судно разлетелось на несколько частей. Члены экипажа выжили, но травмировались.
По данным полиции, пилот получил легкие травмы, а 70-летний пассажир получил тяжелые травмы,
– сообщает издание.
В аэропорту продолжалась операция по спасению
После того как самолет разбился, в аэропорту прекратили полеты примерно на полтора часа. Самолеты отправлялись позже, некоторые из них были перенаправлены на другие аэропорты.
В аэропорту Штутгарта провели масштабную операцию, чтобы достать из самолета пилота и пассажира. Было привлечено 11 единиц техники и 23 работника пожарной службы, а также 7 спасательных машин и 15 спасателей.
Напомним, за последнее время это уже не первая авария, связанная с самолетами.
- В воскресенье, 29 декабря, в Южной Корее во время посадки разбился пассажирский самолет Jeju Air. Судно вылетело за пределы взлетно-посадочной полосы и столкнулось с ограждением в международном аэропорту Муан. В результате авиакатастрофы погибли 179 человек.
- В тот же день в аэропорту Норвегии Boeing 737 KLM был вынужден в аэропорту Норвегии совершить срочную посадку из-за неисправности гидравлики.
- 25 декабря в Казахстане произошла авиакатастрофа, в результате которой погибли почти 40 человек. Самолет Embraer-190, летевший из Баку в Грозный, не мог совершить посадку, поэтому пилоты решили разворачиваться. Во время этого маневра лайнер был подбит из ЗРК.