Про це 24 Канал пише з посиланням на Spiegel. Подія сталася на вихідних, внаслідок падіння літака довелося зупинити рух інших суден в аеропорту.

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Чому розбився літак у Штутгарті

Як повідомило видання, 77-річний пілот хотів посадити одномоторний Cessna в аеропорту, розташованому в Лайнфельден-Ехтердінгені. Того дня над аеропортом був густий туман, який завадив пілотові вдало виконати посадку.

Літак з невідомої причини врізався в огорожу і впав через кілька метрів. Внаслідок аварії судно розлетілося на кілька частин. Члени екіпажу вижили, але травмувалися.

За даними поліції, пілот отримав легкі травми, а 70-річний пасажир отримав важкі травми,

– повідомляє видання.

В аеропорту тривала операція з порятунку

Після того, як літак розбився, в аеропорту припинили польоти приблизно на півтори години. Літаки відправлялися пізніше, деякі з них були перенаправлені на інші летовища.

В аеропорту Штутгарта провели масштабну операцію, аби дістати з літака пілота і пасажира. Було залучено 11 одиниць техніки та 23 працівники пожежної служби, а також 7 рятувальних машин і 15 надзвичайників.

Нагадаємо, за останній час це вже не перша аварія, пов'язана з літаками.