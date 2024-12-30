Про це 24 Канал пише з посиланням на Spiegel. Подія сталася на вихідних, внаслідок падіння літака довелося зупинити рух інших суден в аеропорту.
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Чому розбився літак у Штутгарті
Як повідомило видання, 77-річний пілот хотів посадити одномоторний Cessna в аеропорту, розташованому в Лайнфельден-Ехтердінгені. Того дня над аеропортом був густий туман, який завадив пілотові вдало виконати посадку.
Літак з невідомої причини врізався в огорожу і впав через кілька метрів. Внаслідок аварії судно розлетілося на кілька частин. Члени екіпажу вижили, але травмувалися.
За даними поліції, пілот отримав легкі травми, а 70-річний пасажир отримав важкі травми,
– повідомляє видання.
В аеропорту тривала операція з порятунку
Після того, як літак розбився, в аеропорту припинили польоти приблизно на півтори години. Літаки відправлялися пізніше, деякі з них були перенаправлені на інші летовища.
В аеропорту Штутгарта провели масштабну операцію, аби дістати з літака пілота і пасажира. Було залучено 11 одиниць техніки та 23 працівники пожежної служби, а також 7 рятувальних машин і 15 надзвичайників.
Нагадаємо, за останній час це вже не перша аварія, пов'язана з літаками.
- У неділю, 29 грудня, в Південній Кореї під час посадки розбився пасажирський літак Jeju Air. Судно вилетіло за межі злітно-посадкової смуги та зіткнулося з огорожею в міжнародному аеропорту Муан. Внаслідок авіатрощі загинули 179 людей.
- Того ж дня в аеропорту Норвегії Boeing 737 KLM був змушений здійснити термінову посадку через несправність гідравліки.
- 25 грудня в Казахстані сталася авіакатастрофа, внаслідок якої загинули майже 40 осіб. Літак Embraer-190, що летів з Баку до Грозного, не міг здійснити посадку, тому пілоти вирішили розвертатися. Під час цього маневру лайнер був підбитий із ЗРК.