Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на SR.

Дивіться також У Південній Кореї розбився пасажирський літак, є багато жертв

Черговий інцидент з літаком

Літак Boeing 737-800 авіакомпанії KLM Royal Dutch Airlines здійснив аварійну посадку в аеропорту Осло. Борт приземлився незадовго після зльоту через несправність гідравліки.

Рейс KL1204 летів з Осло до Амстердаму, однак за кілька хвилин після того, як борт злетів, пілоти заявили про проблеми. Через це літак зі 182 людьми на борту приземлився у місцевому аеропорту Сандефіорд, що близько за 110 кілометрів від Осло.

У Норвегії аварійно приземлився Boeing 737-800 – більше у галереї

Попри те, що літак успішно здійснив аварійну посадку, борт втратив контроль під час розгортання та вилетів за межі злітно-посадкової смуги. На щастя, літак зупинився на м'якій траві біля руліжної доріжки.

Після аварійної посадки усіх пасажирів евакуювали. Ніхто не постраждав.

Аварійна посадка літака у Норвегії: дивіться відео

Варто наголосити, що це вже третій інцидент з літаками за добу, 29 грудня. Так, уночі стало відомо про смертельну авіатрощу у Південній Кореї. Літак зі 175 пасажирами на борту та 6 членами екіпажу здійснював аварійну посадку, однак борт не зміг знизити швидкість і влетів у паркан. Унаслідок зіткнення літак вибухнув і почалася пожежа.

На жаль, майже усі люди, які були на борту, загинули. Врятуватися вдалося лише 2 жінкам – пасажирці та члену екіпажу, котрі були у хвостовій частині літака.

Ба більше, інцидент з літаком стався й у Канаді. Там під час аварійної посадки спалахнуло крило літака, оскільки одне шасі не розгорнулося. На щастя, під час аварійної посадки ніхто не постраждав, а людей оперативно евакуювали з охопленого вогнем борту.