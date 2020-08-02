Иран официально согласился выплатить компенсации родственникам жертв сбития самолета МАУ в Иране. Впрочем вопрос размера компенсаций и срока выплат до сих пор открыт. В МИД Украины объяснили: выплата компенсаций будет уже финальным этапом в этой трагедии.

Иран выплатит компенсации семьям погибших только после завершения расследования и привлечения виновных к ответственности, пояснил заместитель министра иностранных дел Евгений Енин в комментарии одному из телеканалов. Об этом пишет 24 канал.

К слову Авиакатастрофа МАУ: Иран согласился выплатить компенсации семьям жертв

Дипломат отмечает, что во время первого раунда переговоров Украина назвала ряд ключевых проблемных вопросов. Заместитель главы МИД выразил удовлетворение из-за того, что Иран подтвердил свою готовность выполнять международные обязательства относительно катастрофы самолета МАУ.

Сейчас мяч находится на иранской стороне. Всех интересует объем компенсаций. Хочу еще раз подчеркнуть, что компенсации будут рассчитываться исключительно после того, как Украина получит полную информацию об обстоятельствах инцидента,

– подчеркнул Евгений Енин.

Также перед выплатой компенсаций родственникам жертв должен произойти процесс наказания виновных и извинений со стороны иранской стороны за сбивание самолета.

Авиакатастрофа МАУ в Иране: коротко