Іран офіційно погодився виплатити компенсації родичам жертв збиття літака МАУ в Ірані. Втім питання розміру компенсацій і терміну виплат досі відкриті. У МЗС України пояснили: виплата компенсацій бвде вже фінальним етапом у цій трагедії.

Іран виплатить компенсації сім'ям загиблих лише після завершення розслідування й притягнення винних до відповідальності, пояснив заступник міністра закордонних справ Євген Єнін у коментарі одному з телеканалів. Про це пише 24 канал.

До слова Авіакатастрофа МАУ: Іран погодився виплатити компенсації сім'ям жертв

Дипломат зазначає, що під час першого раунду переговорів Україна назвала низку ключових проблемних питань. Заступник глави МЗС висловив задоволення через те, що Іран підтвердив свою готовність виконувати міжнародні зобов'язання щодо катастрофи літака МАУ.

Зараз м'яч перебуває на іранській стороні. Всіх цікавить обсяг компенсацій. Хочу ще раз підкреслити, що компенсації будуть розраховуватися виключно після того, як Україна отримає повну інформацію про обставини інциденту,

– наголосив Євген Єнін.

Також перед виплатою компенсацій родичам жертв має відбутися процес покарання винних і вибачення з боку іранської сторони за збиття літака.

Авіакатастрофа МАУ в Ірані: коротко