У Києві завершилися перемовини між представники України, Афганістану, Британії, Канади, Швеції та Ірану щодо збиття літака МАУ в небі над іранською столицею Тегераном. Сторони, зокрема, обговорювали компенсації сім’ям жертв катастрофи.

Про підсумки перемовин повідомила пресслужба українського Міністерства закордонних справ. Щоправда, наразі відповідна інформація на україномовній версії сайту відомства є відсутньою, проте її можна прочитати англійською мовою. Також заяву щодо катастрофи зробили в МЗС Ірану, передає іранська державна інформаційна агенція IRNA.

До теми "Справа зрушила з місця": МЗС почало переговори з Іраном про компенсації за збитий літак МАУ

Компенсація родичам жертв катастрофи МАУ

В українському МЗС підкреслили, що під час зустрічі члени Координаційної групи вкотре закликали Іран здійснити повну компенсацію за збиття українського літака.

Водночас офіційний представник МЗС Ірану Аббас Мусаві заявив, що його країна є готовою виплатити вищезазначену компенсацію.

Однак, це не стосується громадян України. Перемовини щодо останнього питання триватимуть. Як пояснив він, "багато пасажирів були громадянами Ірану (у деяких іранців було подвійне громадянство, але Іран вважає їх своїми громадянами).

Іран погодився виплатити компенсацію за літак, однак реалізація цього питання займе час і має різні аспекти з технічної і правової точок зору,

– зауважив Мусаві, коментуючи перемовини з Україною щодо катастрофи МАУ.

Представник МЗС Ірану додав, що Тегеран несе відповідальність за те, що трапилося.

Які ще питання обговорили в Києві

Члени Координаційної ради закликали Іран провести повне, прозоре та незалежне розслідування трагедії відповідно до міжнародних стандартів.

Крім того, офіційний Тегеран має забезпечити;

притягнення винних до відповідальності;

встановлення справедливості для сімей, що постраждали внаслідок катастрофи.

Також сторони обговорили підготовку та організацію наступних раундів переговорів щодо катастрофи літака МАУ.

Зверніть увагу Літак МАУ збили ракети, які запустили з території Ірану, – представниця МЗС

Катастрофа літака МАУ в Ірані: основне

Авіакатастрофа літака української авіакомпанії МАУ сталася вранці 8 січня 2020 року одразу після вильоту судна з аеропорту Тегерана.

Пасажирський літак збили ракетами, які випустили іранські військові.

У результаті трагедії загинули 176 людей. Серед них були й 11 українців – 9 членів екіпажу і двоє пасажирів.

У справі затримали шістьох підозрюваних. Але троє з них вийшли під заставу.

Нещодавно в Ірані заявили, що український літак могли збити через помилку у роботі комплексу ППО. Літак розпізнали, як об'єкт, що рухається до Тегерану, а не навпаки.

Чорні скриньки зі збитого літака вдалося успішно зчитати та розшифрувати у Франції лише наприкінці липня. Результати свідчать про те, що катастрофа сталася внаслідок ракетної атаки.



Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані / Інфографіка 24 каналу