В Киеве завершились переговоры между представители Украины, Афганистана, Великобритании, Канады, Швеции и Ирана по сбитию самолета МАУ в небе над иранской столице Тегераном. Стороны, в частности, обсуждали компенсации семьям жертв катастрофы.

Об итогах переговоров сообщила пресс-служба украинского Министерства иностранных дел. Правда, пока соответствующая информация на украиноязычной версии сайта ведомства отсутствует , однако ее можно прочитать на английском языке. Также заявление о катастрофе сделали в МИД Ирана, передает иранское государственное информационное агентство IRNA .

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Компенсация родственникам жертв катастрофы МАУ

В украинском МИД подчеркнули, что во время встречи члены Координационной группы в очередной раз призвали Иран осуществить полную компенсацию за сбитие украинского самолета.

В то же время официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил, что его страна готова выплатить вышеуказанную компенсацию.

Однако, это не касается граждан Украины. Переговоры по последнему вопросу будут продолжаться . Как пояснил он, "многие пассажиры были гражданами Ирана (у некоторых иранцев было двойное гражданство, но Иран считает их своими гражданами).

Иран согласился выплатить компенсацию за самолет, однако реализация этого вопроса займет время и имеет различные аспекты с технической и правовой точек зрения,

– заметил Мусави, комментируя переговоры с Украиной по катастрофе МАУ.

Представитель МИД Ирана добавил, что Тегеран несет ответственность за то, что случилось.

Какие еще вопросы обсудили в Киеве

Члены Координационного совета призвали Иран провести полное, прозрачное и независимое расследование трагедии в соответствии с международными стандартами.

Кроме того, официальный Тегеран должен обеспечить;

привлечения виновных к ответственности;

установление справедливости для семей, пострадавших в результате катастрофы.

Также стороны обсудили подготовку и организацию следующих раундов переговоров по катастрофе самолета МАУ.

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Катастрофа самолета МАУ в Иране: основное

Авиакатастрофа самолета украинской авиакомпании МАУ произошла утром 8 января 2020 года сразу после вылета судна из аэропорта Тегерана.

Пассажирский самолет сбили ракетами, выпущенными иранскими военными.

В результате трагедии погибли 176 человек. Среди них были и 11 украинцев – 9 членов экипажа и двое пассажиров.

По делу задержали шестерых подозреваемых. Но трое из них вышли под залог.

Недавно в Иране заявили, что украинский самолет могли сбить из-за ошибки в работе комплекса ПВО. Самолет распознали , как объект, движущийся в Тегеран, а не наоборот.

распознали объект, Черные ящики со сбитого самолета удалось успешно считать и расшифровать во Франции лишь в конце июля. Результаты свидетельствуют о том, что катастрофа произошла в результате ракетной атаки.