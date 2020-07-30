"Дело сдвинулось с места": МИД начало переговоры с Ираном о компенсации за сбитый самолет МАУ
В Киеве начались переговоры с иранской делегацией о компенсации за сбитый самолет МАУ. В украинском МИДе обещают приложить максимально усилий, чтобы компенсации были максимальными.
Об этом в своем видеообращении отметил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, пишет 24 канал.
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В Киеве начались переговоры о компенсации за сбитый Ираном рейс "Международных авиалиний Украины" PS752 с участием иранской делегации. Мы долго добивались начала переговорного процесса, и я приветствую, что дело, наконец, сдвинулось с места,
– подчеркнул он.
Министр отметил, что процесс переговоров не будет легким, но Украина работает на результат – достижение справедливости.
"Украинский МИД приложит все усилия, чтобы компенсации были максимальными. Это позволит хоть немного облегчить боль и горе родных, в котором они живут уже более полгода. Мы добьемся справедливости, сколько бы времени и усилий это не стоило", – добавил Кулеба.
Кулеба о начале переговоров с Ираном: видео
Катастрофа самолета МАУ в Иране: коротко
- Авиакатастрофа самолета украинской авиакомпании МАУ произошла утром 8 января 2020 сразу после вылета судна из аэропорта Тегерана.
- Пассажирский самолет сбили ракетами, выпущенными иранскими военными.
- В результате трагедии погибли 176 человек. Среди них были и 11 украинцев – 9 членов экипажа и двое пассажиров.
- Украина требует от Ирана объективного расследования, а также компенсации семьям погибших и авиакомпании.
- Недавно Иран передал Франции черные ящики со сбитого самолета, их уже расшифровали.