В Киеве начались переговоры с иранской делегацией о компенсации за сбитый самолет МАУ. В украинском МИДе обещают приложить максимально усилий, чтобы компенсации были максимальными.

Об этом в своем видеообращении отметил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, пишет 24 канал.

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В Киеве начались переговоры о компенсации за сбитый Ираном рейс "Международных авиалиний Украины" PS752 с участием иранской делегации. Мы долго добивались начала переговорного процесса, и я приветствую, что дело, наконец, сдвинулось с места,

– подчеркнул он.

Министр отметил, что процесс переговоров не будет легким, но Украина работает на результат – достижение справедливости.

"Украинский МИД приложит все усилия, чтобы компенсации были максимальными. Это позволит хоть немного облегчить боль и горе родных, в котором они живут уже более полгода. Мы добьемся справедливости, сколько бы времени и усилий это не стоило", – добавил Кулеба.

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