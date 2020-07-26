Если иранская сторона не согласится сотрудничать в расследовании катастрофы самолета авиакомпании МАУ, Украина рассматривает три варианта действий. При этом Киев таки надеется на развитие двусторонних переговоров с Тегераном.

В случае, если переговоры с Ираном не дадут результатов, Украина будет вынуждена применить дополнительные инструменты правовой защиты, заявил заместитель главы МИД Евгений Енин в эфире одного из телеканалов, сообщает 24 канал.

Обратите внимание В МИД подтвердили дату переговоров с делегацией Ирана по сбитому самолету МАУ, – СМИ

По словам Енина, украинская сторона рассматривает три варианта действий в соответствии с инструментарием Чикагской конвенции:

первый этап – односторонний переговорный процесс или многосторонний со страной, на территории которой произошел инцидент;

– односторонний переговорный процесс или многосторонний со страной, на территории которой произошел инцидент; второй – вынесение этого вопроса на рассмотрение совета ИКАО (Международная организация гражданской авиации)

– вынесение этого вопроса на рассмотрение совета ИКАО (Международная организация гражданской авиации) третий – арбитраж или вынесение на рассмотрение Международного суда ООН.

Дипломат подчеркнул, что к этим шагам Украина будет вынуждена прибегнуть, если иранская сторона не будет демонстрировать желание и политическую волю завершить расследование авиакатастрофы. Однако в МИД надеются, что Иран таки согласится сотрудничать.

Напомним, ранее стало известно, что во Франции завершили считывание бортовых самописцев.

Расшифровка черных ящиков: что известно

На расшифровку ушло четверо суток кропотливой работы, но она имела успешный результат.

Удалось изъять все записи и параметры, несмотря на серьезные повреждения черных ящиков.

Читайте также Самолет МАУ сбили ракеты, которые запустили с территории Ирана, – представительница МИД

Катастрофа самолета МАУ в Иране: основное

Авиакатастрофа самолета украинской авиакомпании МАУ произошла утром 8 января 2020 года сразу после вылета судна из аэропорта Тегерана.

Пассажирский самолет сбили ракетами, выпущенными иранскими военными.

В результате трагедии погибли 176 человек . Среди них были и 11 украинцев – 9 членов экипажа и двое пассажиров.

. Среди них были и 11 украинцев – 9 членов экипажа и двое пассажиров. Украина требует от Ирана объективного расследования, а также компенсации семьям погибших и авиакомпании.

По делу задержали шестерых подозреваемых . Но трое из них вышли под залог.

. Но трое из них вышли под залог. Недавно в Иране заявили, что трагедия могла произойти из-за ошибки системы ПВО. Самолет опознали, как объект, который направляется в Тегеран, а не наоборот.



Авиакатастрофа самолета МАУ / Инфографика 24 канала