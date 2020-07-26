Якщо іранська сторона не погодиться співпрацювати в розслідуванні катастрофи літака авіакомпанії МАУ, Україна розглядає три варіанти дій. При цьому Київ таки сподівається на розвиток двосторонніх переговорів з Тегераном.

У випадку, якщо переговори з Іраном не дадуть результатів, Україна буде вимушена застосувати додаткові інструменти правового захисту, заявив заступник глави МЗС Євген Єнін в ефірі одного з телеканалів, повідомляє 24 канал.

Зверніть увагу У МЗС підтвердили дату переговорів з делегацією Ірану щодо збитого літака МАУ, – ЗМІ

За словами Єніна, українська сторона розглядає три варіанти дій відповідно до інструментарію Чиказької конвенції:

перший етап – односторонній переговорний процес або багатосторонній з країною, на території якої трапився інцидент;

– односторонній переговорний процес або багатосторонній з країною, на території якої трапився інцидент; другий – винесення зазначеного питання на розгляд ради ІКАО (Міжнародна організація цивільної авіації);

– винесення зазначеного питання на розгляд ради ІКАО (Міжнародна організація цивільної авіації); третій – арбітраж або винесення на розгляд Міжнародного суду ООН.

Дипломат наголосив, що до цих кроків Україна буде вимушена вдатися, якщо іранська сторона не демонструватиме бажання і політичної волі завершити розслідування авіакатастрофи. Однак у МЗС сподіваються, що Іран таки погодиться співпрацювати.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Франції завершили зчитування бортових самописців.

Розшифрування чорних скриньок: що відомо

На розшифрування пішло чотири доби копіткої праці, але вона мала успішний результат.

Вдалося вилучити усі записи та параметри, попри серйозні пошкодження чорних скриньок.

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Катастрофа літака МАУ в Ірані: основне

Авіакатастрофа літака української авіакомпанії МАУ сталася вранці 8 січня 2020 одразу після вильоту судна з аеропорту Тегерана.

Пасажирський літак збили ракетами, випущеними іранськими військовими.

У результаті трагедії загинули 176 людей . Серед них були й 11 українців – 9 членів екіпажу і двоє пасажирів.

. Серед них були й 11 українців – 9 членів екіпажу і двоє пасажирів. Україна вимагає від Ірану об'єктивного розслідування, а також компенсації родинам загиблих та авіакомпанії.

У справі затримали шістьох підозрюваних. Але троє з них вийшли під заставу.

Але троє з них вийшли під заставу. Нещодавно в Ірані заявили, що трагедія могла статись через помилку системи ППО. Літак розпізнали, як об'єкт, що рухається до Тегерану, а не навпаки.



Авіакатастрофа літака МАУ / Інфографіка 24 каналу