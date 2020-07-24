Черные ящики сбитого самолета МАУ удалось успешно считать и расшифровать. Бортовые самописцы подтвердили незаконное вмешательство в пассажирский самолет.

Результати розшифровки чорних скриньок літака МАУ, який зазнав авіакатастрофи поблизу Тегерана, свідчать про незаконне втручання в роботу пасажирського лайнера, написав у твіттері заступник міністра закордонних справ Євген Єнін.

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Стенограма підтвердила факт незаконного втручання в літак. Ми чекаємо від іранської сторони першого раунду переговорів наступного тижня,

– зазначив Єнін.

Він також висловив подяку міжнародним партнерам, які брали участь у розшифровці самописців.

Grateful to all partners who helped bring this moment closer. Black boxes from #PS752 were read out and deciphered successfully. The transcript confirmed the fact of illegal interference with the plane. We are waiting for the Iranian side for the first round of talks next week. pic.twitter.com/ArqeQ5I2e6 — Yevhenii Yenin (@YeninYevhenii) July 24, 2020

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Франції завершили зчитування бортових самописців.

Детальніше про це Чорні скриньки збитого в Ірані літака МАУ у Франції успішно розшифрували

Розшифрування чорних скриньок: що відомо

На розшифрування пішло чотири доби копіткої праці, але вона мала успішний результат.

Вдалося вилучити усі записи та параметри, попри серйозні пошкодження чорних скриньок.

Катастрофа літака МАУ в Ірані: основне

Авіакатастрофа літака української авіакомпанії МАУ сталася вранці 8 січня 2020 одразу після вильоту судна з аеропорту Тегерана.

Пасажирський літак збили ракетами, випущеними іранськими військовими.

У результаті трагедії загинули 176 людей . Серед них були й 11 українців – 9 членів екіпажу і двоє пасажирів.

. Серед них були й 11 українців – 9 членів екіпажу і двоє пасажирів. Україна вимагає від Ірану об'єктивного розслідування, а також компенсації родинам загиблих та авіакомпанії.

У справі затримали шістьох підозрюваних. Але троє з них вийшли під заставу.

Але троє з них вийшли під заставу. Нещодавно в Ірані заявили, що трагедія могла статись через помилку системи ППО. Літак розпізнали, як об'єкт, що рухається до Тегерану, а не навпаки.



Авіакатастрофа літака МАУ / Інфографіка 24 каналу