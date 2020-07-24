Расшифровка самописцев подтвердила вмешательства в работу самолета МАУ, – Енин
Черные ящики сбитого самолета МАУ удалось успешно считать и расшифровать. Бортовые самописцы подтвердили незаконное вмешательство в пассажирский самолет.
Результати розшифровки чорних скриньок літака МАУ, який зазнав авіакатастрофи поблизу Тегерана, свідчать про незаконне втручання в роботу пасажирського лайнера, написав у твіттері заступник міністра закордонних справ Євген Єнін.
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Стенограма підтвердила факт незаконного втручання в літак. Ми чекаємо від іранської сторони першого раунду переговорів наступного тижня,
– зазначив Єнін.
Він також висловив подяку міжнародним партнерам, які брали участь у розшифровці самописців.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Франції завершили зчитування бортових самописців.
Детальніше про це Чорні скриньки збитого в Ірані літака МАУ у Франції успішно розшифрували
Розшифрування чорних скриньок: що відомо
- На розшифрування пішло чотири доби копіткої праці, але вона мала успішний результат.
- Вдалося вилучити усі записи та параметри, попри серйозні пошкодження чорних скриньок.
Катастрофа літака МАУ в Ірані: основне
- Авіакатастрофа літака української авіакомпанії МАУ сталася вранці 8 січня 2020 одразу після вильоту судна з аеропорту Тегерана.
- Пасажирський літак збили ракетами, випущеними іранськими військовими.
- У результаті трагедії загинули 176 людей. Серед них були й 11 українців – 9 членів екіпажу і двоє пасажирів.
- Україна вимагає від Ірану об'єктивного розслідування, а також компенсації родинам загиблих та авіакомпанії.
- У справі затримали шістьох підозрюваних. Але троє з них вийшли під заставу.
- Нещодавно в Ірані заявили, що трагедія могла статись через помилку системи ППО. Літак розпізнали, як об'єкт, що рухається до Тегерану, а не навпаки.