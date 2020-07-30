У Києві розпочалися переговори з іранською делегацією щодо компенсацій за збитий літак МАУ. В українському МЗС обіцяють докласти максимально зусиль, аби компенсації були максимальними.

Про це у своєму відеозверненні наголосив глава МЗС України Дмитро Кулеба, пише 24 канал.

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У Києві почалися переговори про компенсації за збиття Іраном рейсу "Міжнародних авіаліній України" PS752 за участю іранської делегації. Ми довго домагалися початку переговорного процесу, і я вітаю, що справа, нарешті, зрушила з місця,

– наголосив він.

Міністр зазначив, що процес переговорів не буде легким, але Україна працює на результат – досягнення справедливості.

"Українське МЗС докладе всіх зусиль, щоб компенсації були максимальними. Це дозволить хоч трохи полегшити біль і горе рідних, в якому вони живуть уже понад пів року. Ми доб'ємося справедливості, скільки б часу і зусиль це не коштувало", – додав Кулеба.

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