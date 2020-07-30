"Справа зрушила з місця": МЗС почало переговори з Іраном про компенсації за збитий літак МАУ
У Києві розпочалися переговори з іранською делегацією щодо компенсацій за збитий літак МАУ. В українському МЗС обіцяють докласти максимально зусиль, аби компенсації були максимальними.
Про це у своєму відеозверненні наголосив глава МЗС України Дмитро Кулеба, пише 24 канал.
Раніше Україна має три варіанти дій, якщо Іран відмовиться від співпраці у справі МАУ
У Києві почалися переговори про компенсації за збиття Іраном рейсу "Міжнародних авіаліній України" PS752 за участю іранської делегації. Ми довго домагалися початку переговорного процесу, і я вітаю, що справа, нарешті, зрушила з місця,
– наголосив він.
Міністр зазначив, що процес переговорів не буде легким, але Україна працює на результат – досягнення справедливості.
"Українське МЗС докладе всіх зусиль, щоб компенсації були максимальними. Це дозволить хоч трохи полегшити біль і горе рідних, в якому вони живуть уже понад пів року. Ми доб'ємося справедливості, скільки б часу і зусиль це не коштувало", – додав Кулеба.
Кулеба про початок переговорів з Іраном: відео
Катастрофа літака МАУ в Ірані: коротко
- Авіакатастрофа літака української авіакомпанії МАУ сталася вранці 8 січня 2020 одразу після вильоту судна з аеропорту Тегерана.
- Пасажирський літак збили ракетами, випущеними іранськими військовими.
- У результаті трагедії загинули 176 людей. Серед них були й 11 українців – 9 членів екіпажу і двоє пасажирів.
- Україна вимагає від Ірану об'єктивного розслідування, а також компенсації родинам загиблих та авіакомпанії.
- Нещодавно Іран передав Франції чорні скриньки зі збитого літака, їх вже розшифрували.