Он будет участвовать в подготовке к переговорам с иранской стороной. Об этом сообщили во внешнеполитическом ведомстве.

Читайте также Украина подала замечания к отчету Ирана о крушении самолета МАУ

Переговоры с Ираном

Старший советник будет предоставлять консультации по всем вопросам, касающимся авиакатастрофы, особенно юридической подготовки команды МИД в предстоящих межгосударственных переговорах с Ираном по возмещениям и другим возможным действиям.

Богатые знания и большой опыт Паяма Ахавана поддержат текущие усилия министерства по привлечению Ирана к ответственности за сбитие рейса PS752 и обеспечению справедливости и прозрачности,

– заявил министр Маркус.

Обратите внимание! Верховный суд провинции Онтарио в Канаде постановил, что сбитие самолета МАУ в Иране 8 января 2020 года – умышленный террористический акт.

Авиакатастрофа МАУ в Иране: коротко



Авиакатастрофа самолета МАУ в Иране / инфографика 24 канала