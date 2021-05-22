Он будет участвовать в подготовке к переговорам с иранской стороной. Об этом сообщили во внешнеполитическом ведомстве.
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Переговоры с Ираном
Старший советник будет предоставлять консультации по всем вопросам, касающимся авиакатастрофы, особенно юридической подготовки команды МИД в предстоящих межгосударственных переговорах с Ираном по возмещениям и другим возможным действиям.
Богатые знания и большой опыт Паяма Ахавана поддержат текущие усилия министерства по привлечению Ирана к ответственности за сбитие рейса PS752 и обеспечению справедливости и прозрачности,
– заявил министр Маркус.
Авиакатастрофа МАУ в Иране: коротко
- Самолет украинской авиакомпании МАУ сбили 8 января в Иране. На борту находились 176 человек: 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Все они погибли.
- В МИД сообщили, что иранская сторона готова взять на себя ответственность за сбитие самолета МАУ. Также Тегеран пообещал выплаты компенсации семьям погибших.
- В декабре 2020 Иран передал Украине окончательный отчет по авиакатастрофе. В нем указано, что пассажирский самолет был поражен зенитной ракетой из-за человеческой ошибки.
- 5 января 2021 года Иран передал Украине технический отчет о завершении расследования. Министерство иностранных дел раскритиковало документ.