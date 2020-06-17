Украина должна на международном политическом уровне доносить, что полеты над Ираном опасны. Киев также должен требовать от Тегерана ответов и осуществлять постоянное давление на Иран.

Об этом в интервью 24 каналу рассказал партнер Ario Law Firm, адвокат Евгений Грушовец, представляющий интересы нескольких семей погибших в авиакатастрофе самолета МАУ.

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Достаточно ли Украина делает для наказания за авиакатастрофу МАУ

Адвокат говорит, что не видит скоординированной работы Украины относительно давления на Иран. Говорится о том, чтобы Иран указал на конкретного человека, который причастен к этому преступлению.

Я пока что не вижу какой-то динамики, когда, например, Украина вместе с Канадой и другими странами вынуждают Иран публично взять на себя ответственность,

– признает Грушовец.

Как надо давить на Иран

По мнению адвоката, следует постоянно доносить на международном уровне тезисы о том, что сегодня полеты над Ираном – это опасно.

По его словам, открытым также остается вопрос сделал ли Иран выводы из этой трагедии и не повторится ли эта ситуация сегодня, завтра или через неделю.

Что будет, если дело закончится не в пользу Украины

Евгений Грушовец убеждает, что это будет прецедент относительно неповиновения лиц, совершающих такое тяжелое преступление.

С другой стороны Украина может показать себя не на лучшем уровне, как государство, которое не способно обеспечить безопасность своих граждан и справедливость и наказание тем, кто ее граждан обидит.

Катастрофа самолета МАУ в Иране: что надо знать

Авиакатастрофа самолета украинской авиакомпании МАУ произошла утром 8 января 2020 при вылете из аэропорта Тегерана.

Пассажирский самолет сбили ракетой, выпущенной иранскими военными.

В результате погибли 176 человек. Среди них были 11 украинцев – 9 членов экипажа и двое пассажиров.

Украина требует от Ирана объективного расследования, а также компенсации семьям погибших и авиакомпании.

По делу задержали шестерых подозреваемых. Но трое из них вышли под залог.