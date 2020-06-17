Україна повинна на міжнародному політичному рівні доносити, що польоти над Іраном небезпечні. Київ також має вимагати від Тегерану відповідей та здійснювати постійний тиск на Іран.

Про це в інтерв'ю 24 каналу розповів партнер Ario Law Firm, адвокат Євген Грушовець, який представляє інтереси декількох сімей загиблих в авіакатастрофі літака МАУ.

До теми Без результатів і надій: що відбувається у справі збитого в Ірані літака МАУ

Чи достатньо Україна робить для покарання за авіакатастрофу МАУ

Адвокат каже, що не бачить скоординованої роботи України щодо тиску на Іран. Мовиться про те, щоб Іран вказав на конкретну людину, яка причетна до цього злочину.

Я поки що не бачу якоїсь динаміки, коли, наприклад, Україна разом з Канадою чи іншими країнами змушують Іран публічно взяти на себе відповідальність,

– визнає Грушовець.

Як треба тиснути на Іран

На думку адвоката, варто постійно доносити на міжнародному рівні тези про те, що сьогодні польоти над Іраном – це небезпечно.

За його словами, відкритим також лишається питання чи зробив Іран висновки із цієї трагедії і чи не повториться ця ситуація сьогодні, завтра чи через тиждень.

Що буде, якщо справа закінчиться не на користь України

Євген Грушовець переконує, що це буде прецедент щодо непокарання осіб, які вчиняють такий важкий злочин.

З іншого боку Україна може показати себе не на найкращому рівні, як держава, яка не здатна забезпечити безпеку своїх громадян та справедливість і покарання тим, хто її громадян скривдить.

Катастрофа літака МАУ в Ірані: що треба знати

Авіакатастрофа літака української авіакомпанії МАУ сталася вранці 8 січня 2020 при вильоті з аеропорту Тегерана.

Пасажирський літак збили ракетою, випущеною іранськими військовими.

У результаті загинули 176 людей. Серед них були 11 українців – 9 членів екіпажу та двоє пасажирів.

Україна вимагає від Ірану об'єктивного розслідування, а також компенсації родинам загиблих та авіакомпанії.

У справі затримали шістьох підозрюваних. Але троє з них вийшли під заставу.



Катастрофа літака МАУ в Ірані / Інфографіка 24 каналу