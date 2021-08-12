На поиски людей, находившихся на борту, отправили 45 спасателей и 8 единиц техники. Между тем в сети появились списки пассажиров и экипажа.
Напомним В России упал вертолет с туристами: 8 человек погибли, но есть и спасенные
Список людей, находившихся на борту Ми-8, который упал
В вертолете, который упал на Камчатке, находились 16 человек: три члена экипажа и 13 туристов. Среди них был один ребенок.
Экипаж
- Сорокин Николай – командир воздушного судна;
- Медведев Яков – штурман, спасен;
- Мадиев Марат – механик, спасен;
Пассажиры:
- Пономарева Анастасия – спасена;
- Стрелкин Виктор – спасен;
- Маляков Михаил – спасен;
- Кованцев Георгий – спасен;
- Корженевский Николай – спасен;
- Антипина Елена – спасена;
- Кулаков Евгений;
- Кремнева Ольга;
- Маляков Даниил;
- Мозолева Ирина;
- Скварников Кирилл;
- Чернова Эльвира;
- Харитонова Елена.
Из списков, обнародованных в сети, следует, что спасти не удалось 7 пассажиров и командира судна Николая Сорокина.
Отметим, что по информации СМИ, самолет упал в Курильское озеро. Шансов найти живыми тех, кто пока пропал без вести, практически нет.
Спасателям удалось найти некоторые вещи пассажиров, которые были на поверхности воды.
Вещи пассажиров Ми-8, которые нашли на озере
Вертолет лежит на глубине озера
Дело в том, что вертолет Ми-8 упал в глубокое озеро, покрытое туманом. Обломки вертолета, как сообщают источники, лежат на глубине 125 метров. Как видно из отснятых спасателями кадров, над водой стоит густой туман.
Поисковую операцию осуществляют в условиях плохой видимости. Скорее всего, вертолет упал именно по этой причине.
Как спасли половину людей на борту
Вертолет упал в озеро на территории Кроноцкого заповедника. Сотрудники через несколько минут после аварии оказались на месте падения – его определили по волнам.
Мы услышали шум вертолета, но не видели его. Судя по звуку, он пролетел над озером и начал поворачивать в сторону границы. Затем раздался громкий всплеск – вертолет ударился о воду,
– рассказал инспектор Кроноцкого заповедника Евгений Денгес.
Поэтому на воду спустили два катера и спасли тех людей, которые были на поверхности воды. Их подняли на борт и отвезли на границу. У двух были серьезные ранения. После работники заповедника объехали несколько раз озеро, но никого живого больше не нашли.
Предыдущая авиакатастрофа на Камчатке
- Похожая трагедия с самолетом произошла в России в начале июля.
- Пассажирский самолет Ан-26 6 июля летел из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана, что на Камчатке.
- Борт внезапно исчез с радаров за несколько минут до приземления.
- Оперативники сразу же начали облет прилегающей территории и искали самолет.
- Оказалось, что он врезался в прибрежную скалу и упал в Охотское море.
- В катастрофе разбились 6 членов экипажа и 22 пассажира, среди которых – ребенок.