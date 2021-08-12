На пошуки людей, які перебували на борту, відправили 45 рятувальників і 8 одиниць техніки. Тим часом у мережі з'явилися списки пасажирів і екіпажу

Нагадаємо У Росії впав вертоліт з туристами: 8 людей загинули, але є й врятовані

Список людей, які перебували на борту Мі-8, що впав

У вертольоті, що впав на Камчатці, перебували 16 осіб: три члени екіпажу і 13 туристів. Серед них була одна дитина.

Екіпаж:

  • Сорокін Микола – командир повітряного судна;
  • Медведєв Яків – штурман, врятований;
  • Мадієв Марат – механік, врятований;

Пасажири:

  • Пономарьова Анастасія – врятована;
  • Стрелкін Віктор – врятований;
  • Маляков Михайло – врятований;
  • Кованцев Георгій – врятований;
  • Корженевський Микола – врятований;
  • Антипіна Олена – врятована;
  • Кулаков Євген;
  • Кремнева Ольга;
  • Маляков Данило;
  • Мозолева Ірина;
  • Скварніков Кирило;
  • Чернова Ельвіра;
  • Харитонова Олена.

Зі списків, оприлюднених у мережі, випливає, що врятувати не вдалося 7 пасажирів і командира судна Микола Сорокіна.

Зазначимо, що за інформацією ЗМІ, літак впав у Курильське озеро. Шансів знайти живими тих, хто наразі зник безвісти, практично немає.

Рятувальникам вдалося знайти деякі речі пасажирів, які були на поверхні води.

Вертоліт лежить на глибині озера

Річ у тому, що вертоліт Мі-8 впав у глибоке озеро, вкрите туманом. Уламки вертольота, як повідомляють джерела, лежать на глибині 125 метрів. Як видно з відзнятих рятувальниками кадрів, над водою стоїть густий туман.

Пошукову операцію здійснюють за умов поганої видимості. Найімовірніше, вертоліт впав саме з цієї причини.

Як врятували половину людей на борту

Вертоліт впав в озеро на території Кроноцького заповідника. Співробітники за декілька хвилин після аварії опинилися на місці падіння – його визначили за хвилями.

Ми почули шум вертольота, але не бачили його. Судячи зі звуку, він пролетів над озером і почав повертати в бік кордону. Потім пролунав гучний сплеск – вертоліт вдарився об воду,
– розповів інспектор Кроноцького заповідника Євген Денгес.

Відтак на воду спустили два катери і врятували тих людей, які були на поверхні води. Їх підняли на борт і відвезли на кордон. У двох були серйозні поранення. Опісля працівники заповідника об'їхали декілька разів озеро, але нікого живого більше не знайшли.

Попередня авіакатастрофа на Камчатці

  • Схожа трагедія із літаком сталася в Росії на початку липня.
  • Пасажирський літак Ан-26 6 липня летів з Петропавловська-Камчатського до селища Палана, що на Камчатці.
  • Борт раптово зник з радарів за декілька хвилин до приземлення.
  • Оперативники одразу ж почали обліт прилеглої території і шукали літак.
  • Виявилося, що він врізався у прибережну скелю та впав в Охотське море.
  • У катастрофі розбилися 6 членів екіпажу та 22 пасажири, серед яких – дитина.