Гибель произошла в результате аварии самолета утром 2 августа в районе города Сольер. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на El Pais и ABC.

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Что известно об авиакатастрофе на Майорке?

По данным испанских СМИ, двухместный легкомоторный самолет долго выполнял акробатические маневры над морем и упал в воду в сотне метров от берега на глазах у многих свидетелей. В воскресенье спасательные службы нашли тела людей, которые были на борту – 60-летнего американца с его 13-летним сыном.

Сообщается, что погибший мужчина в прошлом служил пилотом ВВС США на F-18 и F-14 на авианосцах. После отставки он проживал в Германии и работал пилотом в коммерческой авиации, а на испанский остров приехал на отдых.

Самолет, на котором он разбился, был его собственным двухместным Harmon Rocket. Вскоре перед падением пилот успел передать диспетчерам сигнал тревоги. Причины аварии пока неизвестны.

К слову, ранее на Майорке случилась еще одна авиакатастрофа. Тогда на взлетно-посадочной полосе аэропорта загорелся самолет Ryanair. В результате инцидента пострадали 18 человек.