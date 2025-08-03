Загибель сталася внаслідок аварії літака вранці 2 серпня в районі міста Сольєр. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на El Pais і ABC.

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Що відомо про авіакатастрофу на Майорці?

За даними іспанських ЗМІ, двомісний легкомоторний літак довго виконував акробатичні маневри над морем та впав у воду за сотню метрів від берега на очах у багатьох свідків. У неділю рятувальні служби знайшли тіла людей, які були на борту – 60-річного американця з його 13-річним сином.

Повідомляється, що загиблий чоловік у минулому служив пілотом ВПС США на F-18 і F-14 на авіаносцях. Після відставки він проживав у Німеччині та працював пілотом у комерційній авіації, а на іспанський острів приїхав на відпочинок.

Літак, на якому він розбився, був його власним двомісним Harmon Rocket. Невдовзі перед падінням пілот встиг передати диспетчерам сигнал тривоги. Причини аварії наразі невідомі.

До слова, раніше на Майорці трапилася ще одна авіакатастрофа. Тоді на злітно-посадковій смузі аеропорту загорівся літак Ryanair. Внаслідок інциденту постраждали 18 осіб.