Пилоты обсуждали COVID-19: назвали возможные причины авиакатастрофы в Пакистане
В городе Карачи, в Пакистане, 22 мая разбился самолет авиакомпании Pakistan International Airlines. Только сейчас удалось выяснить, что перед авиакатастрофой пилоты говорили о пандемии коронавируса.
Пилоты авиакомпании Pakistan International Airlines в течение всего полета отвлекались на обсуждение пандемии коронавируса. Об этом говорится в предварительном отчете о причинах катастрофы, представленном министром авиации страны, сообщает The Guardian.
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В отчете подчеркнули, что пилоты говорили о пандемии, поэтому не были сфокусированы на полете. Ранее сообщалось, что причиной авиакатастрофы стала ошибка экипажа и наземных служб. В то же время у лайнера не было технических неисправностей.
Последние минуты перед авиакатастрофой
- Диспетчеры рекомендовали экипажу не совершать посадку и зайти на еще один круг, командир экипажа ответил, что справится. После этого он продолжил обсуждать со своим напарником пандемию.
- Заинтересованность темой можно объяснить тем, что эпидемия затронула семьи пилотов. Самолет разбился при заходе на посадку в аэропорт Карачи 22 мая и упал на жилые дома.
- Аудиозаписи контакта пилота с диспетчером перед падением показали, что его последними словами были "мы потеряли двигатели".
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Катастрофа самолета в Пакистане: главное
- Авиакатастрофа произошла 22 мая. Самолет упал в пакистанском городе Карачи, который является одним из крупнейших городов мира. Судно рухнуло прямо посреди жилого района и повредило десятки домов и автомобилей.
- На борту находились 99 человек: 91 пассажиров и 8 членов экипажа. Лишь двум лицам удалось спастись.
- Тела большинства погибших значительно повреждены и их невозможно идентифицировать без ДНК-анализа.
- Черные ящики изъяли с места падения и передать экспертам.