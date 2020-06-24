В городе Карачи, в Пакистане, 22 мая разбился самолет авиакомпании Pakistan International Airlines. Только сейчас удалось выяснить, что перед авиакатастрофой пилоты говорили о пандемии коронавируса.

Пилоты авиакомпании Pakistan International Airlines в течение всего полета отвлекались на обсуждение пандемии коронавируса. Об этом говорится в предварительном отчете о причинах катастрофы, представленном министром авиации страны, сообщает The Guardian.

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В отчете подчеркнули, что пилоты говорили о пандемии, поэтому не были сфокусированы на полете. Ранее сообщалось, что причиной авиакатастрофы стала ошибка экипажа и наземных служб. В то же время у лайнера не было технических неисправностей.

Последние минуты перед авиакатастрофой

Диспетчеры рекомендовали экипажу не совершать посадку и зайти на еще один круг, командир экипажа ответил, что справится. После этого он продолжил обсуждать со своим напарником пандемию.

Заинтересованность темой можно объяснить тем, что эпидемия затронула семьи пилотов. Самолет разбился при заходе на посадку в аэропорт Карачи 22 мая и упал на жилые дома.

Аудиозаписи контакта пилота с диспетчером перед падением показали, что его последними словами были "мы потеряли двигатели".

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