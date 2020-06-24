У місті Карачі, що в Пакистані, 22 травня розбився літак авіакомпанії Pakistan International Airlines. Лише зараз вдалося з'ясувати, що перед авіакатастрофою пілоти говорили про пандемію коронавірусу.

Пілоти авіакомпанії Pakistan International Airlines протягом усього польоту відволікалися на обговорення пандемії коронавірусу. Про це мовиться у попередньому звіті про причини катастрофи, презентованому міністром авіації країни, повідомляє The Guardian.

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У звіті підкреслили, що пілоти говорили про пандемію, тому не були сфокусовані на польоті. Раніше повідомляли, що причиною авіакатастрофи стала помилка екіпажу і наземних служб. Водночас у лайнера не було технічних несправностей.

Останні хвилини перед авіакатастрофою

Диспетчери рекомендували екіпажу не здійснювати посадку і зайти на ще одне коло, командир екіпажу відповів, що впорається. Після цього він продовжив обговорювати зі своїм напарником пандемію.

Захоплення темою можна пояснити тим, що епідемія зачепила сім’ї пілотів. Літак розбився при заході на посадку в аеропорт Карачі 22 травня і впав на житлові будинки.

Аудіозаписи контакту пілота з диспетчером перед падінням показали, що його останніми словами були "ми втратили двигуни".

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