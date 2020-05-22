Авіакатастрофа у Пакистані: небезпечний напрямок та старі літаки

В пакистанському місті Карачі літак, що прямував з Лахору, впав на житлові будинки. Більше 100 людей на борту вважаються загиблими.

Який літак розбився та чому

Airbus A320-214 – вузькофюзеляжний, двомоторний літак для коротких та середніх перельотів / Фото Wikipedia

24 канал зібрав, що відомо про аварію та взагалі про авіацію цієї країни. Розбитий літак належав компанії Pakistan International Airlines. Вважається такою собі "трудовою конячкою", яка перевозить багато пасажирів. Польоти в Пакистані відновилися лише тиждень тому, вони були призупинені через пандемію коронавірусу.

Багато пасажирів їхали додому, щоб відвідати рідних в честь закінчення святого для мусульман місяця Рамадан. Борт, що розбився, останній раз проходив контроль 1 листопада 2019 року. Головний інженер підписав дозвіл на польоти 28 квітня 2020 року.

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Перші польоти А320 почали ще у 1987 році. Досі виготовляються під назвою А320neo (перші літаки серії були А320сeo). "320-й" має дві версії: 100 та 200. Втім, А320-100 було вироблено лише 21 екземпляр. Основним конкурентом цієї машини є Boeing 737-800. Загалом, це друга авіакастрофа "Аеробусу" цього типу в Пакістані, перша сталася 10 років тому в столиці Ісламабаді, 28 липня 2010 року.

Технічні проблеми як причина? За інформацією CNN з посиланням на авіакомпанію, пілоти повідомляли про технічні проблеми в літаку перед аварією. Це відбулося перед самою посадкою, обидві полоси були вільні. Але капітан повітряного судна вирішив піти на друге коло. Далі літак зачепив кілька дахів та загорівся, перш ніж впасти просто в центрі міста.

Sky News кажуть про як мінімум двох людей, що вижили, а події розгортались так: після спроби зайти на друге коло, літак почав сходити з курсу та повертати вліво. Пілоти передали диспетчерам, що вони "втратили обидва двигуни". Аеропорт знову сказав, що обидві злітно-посадкові смуги були вільними. Через 20 секунд від борту PK8303 пролунав сигнал тривоги "Mayday, Mayday, Mayday" після чого зв'язок обірвався.

Що відомо про пакистанську національну авіакомпанію?

Pakistain International Airlines – державна авіакомпанія Пакистану, заснована 29 жовтня 1946 року як Orient Airways. Спочатку базувалася в індійському місті Калькутта. Після проголошення незалежності Пакистану повернулася в нову державу. Перші рейси почалися з 1955 року в Лондон, Каїр та Рим. Ця компанія першою в Азії перейшла на реактивні двигуни з появою у флоті літака "Боїнг"-707. В 1964 "Пакистанські авіалінії" першими з некомуністичних країн почали літати до Китаю.

В 1985 році саме пакистанці допомогли створити авіалінії ОАЕ і першими отримали 777-мі "Боїнги", які досі знаходяться у складі флоту авіакомпанії.

Зараз, компанія оперує повітряним складом з близько 30-ти літаків. Причому Airbus A-320 різних модифікацій найбільше.

Пасажирські літаки:

Airbus A320-200 – 11 лайнерів (мінус впавший сьогодні);

ATR (42-500 та 72-500) – 7 гвинтових літаків;

Boeing 777-200 (Extended Range та Long Range) – 8 лайнерів;

Boeing 777-300 (Extended Range) – 4 лайнери;

Належить авіакомпанії ще й грузовий літак Airbus A300B4-200F. Й один VIP-борт Airbus A310-300. Втім, останній фактично виведений з експлуатації та літає лише у Афганістані, Ірані, Йорданії та Ємені, тож його навряд чи можна назвати абсолютно безпечним.

Крім власне державних авіаліній, "Аеробуси" також використовують й інші авіакомпанії Пакистану. Наприклад, "Airblue" (A320 та A321) та "SereneAir" (A330). "Airblue" зробили замовлення на два літака сучасної модифікації Aibrus A321neo.

Небезпечний напрямок: авіакатастрофи в Пакистані

Авіакатастрофи – звична справа у Пакистані в останні 20 років / Фото TRT World

Через нестабільність країни, неідеальну (або й відсутню) інфраструктуру, Пакістан давно здобув славу небезпечного напрямку для авіаперельотів, де часто стаються великі аварії. За останні двадцать років це третя, коли у повітряному просторі країни гине більше 100 пасажирів.

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Пакистан та падіння літаків Перша велика катастрофа (виключаючи ту, про яку йде мова в цьому тексті) сталася в 2010 році, коли Airbus A321 авіакомпанії "Airblue" розбився на шляху до столиці –Ісламабаду в передгір'ях Гімалаїв, врізавшись в гору. Тоді загинуло 152 людини. Це досі авіакатастрофа з найбільшою кількістю жертв в історії Пакистану і вважається першим падінням А321 в історії. Всього через два роки, Boeing 737-200 "Bhoja Air" розбився через погану погоду в Равалпінді, забравши з собою 127 людей.

Аварія державного літака оновила рекорд для Пакистанських міжнародних авіаліній. Попередня аварія цієї авіакомпанії з гвинтовим літаком ATR у 2016 році забрала життя 47 людей.

За межами Ісламської Республіки теж не щастило: катастрофа пакистанського лайнера біля столиці Непалу Катманду в 28 вересня 1992 року забрала життя 167 людей, а біля саудівського міста Таїф 26 листопада 1979 – 156. У першому випадку впав Airbus A300, у другому – Boeing-707.