У Пакистані розбився пасажирський літак: всі подробиці, фото та відео
У Пакистані розбився літак, на борту якого за попередньою інформацією, перебували 107 пасажирів. Відомо, що це судно "Пакистанських авіаліній". Інформації про жертв та постраждалих поки немає.
Літак здійснював рейс з Лахора в Карачі та розбився неподалік аеропорту, де мав приземлитися.За попередньою інформацією, пакистанський Airbus A320 упав на житлові райони Карачі, передає Express.
Там пошкоджені кілька будинків. На борту могли перебувати 107 людей, з них – 99 пасажирів та 8 членів екіпажу. Цю інформацію попередньо підтвердив представник "Пакистанських авіаліній".
Темні клуби диму вже піднялися над місцем авіатрощі. Літак розбився в одному з густонаселених районів портового міста Карачі. Цей район розташований за понад 3 кілометри від міжнародного аеропорту "Джинна".
Відео, відзняте у місті Карачі після падіння літака:
Відео з місця падіння пасажирського літака в Карачі, Пакистан:
Кадри з житлового району, на який впав літак: відео
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Літак впав неподалік аеропорту "Джинна" в місті Карачі: мапа