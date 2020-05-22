У Пакистані розбився пасажирський літак: всі подробиці, фото та відео

У Пакистані розбився літак, на борту якого за попередньою інформацією, перебували 107 пасажирів. Відомо, що це судно "Пакистанських авіаліній". Інформації про жертв та постраждалих поки немає.

Літак здійснював рейс з Лахора в Карачі та розбився неподалік аеропорту, де мав приземлитися.За попередньою інформацією, пакистанський Airbus A320 упав на житлові райони Карачі, передає Express.

Там пошкоджені кілька будинків. На борту могли перебувати 107 людей, з них – 99 пасажирів та 8 членів екіпажу. Цю інформацію попередньо підтвердив представник "Пакистанських авіаліній".

Темні клуби диму вже піднялися над місцем авіатрощі. Літак розбився в одному з густонаселених районів портового міста Карачі. Цей район розташований за понад 3 кілометри від міжнародного аеропорту "Джинна".

Відео, відзняте у місті Карачі після падіння літака:

Відео з місця падіння пасажирського літака в Карачі, Пакистан:

Кадри з житлового району, на який впав літак: відео

Heart Breaking visuals from the crash site Karachi



PIA airbus 320 was carrying around 91 passengers and 8 staff members, Pak Army has started rescue operation .... #planecrash pic.twitter.com/qH5Cd6t21l — یَاسِفْ Yasif (@IamYasif) May 22, 2020

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Літак впав неподалік аеропорту "Джинна" в місті Карачі: мапа