Авіакатастрофа літака у Пакистані: що відомо про загиблих

У місті Карачі, що в Пакистані, 22 травня розбився літак "Пакистанських авіаліній". Наразі відомо, що на борту літака перебували 107 людей. Підтверджено вже 11 смертей.

У літаку були 99 пасажирів та 8 членів екіпажу, повідомляє видання CNN з посиланням на представника авіакомпанії.

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Щоправда, жертв може бути ще більше. Справа в тому, що літак під час авіакатастрофи впав просто у центрі міста. Тож могли бути жертви й серед місцевого населення.

До місцевої лікарні уже привезли щонайменше 11 тіл з місця події. Щоправда, поки не відомо, чи були вони на борту літака, чи померли внаслідок того, що судно впало просто на них.

Місто Карачі після падіння літака: дивіться відео

Цікаво також, що у Пакистані менш як тиждень тому лише дозволили відновити авіаційне сполучення всередині країни після карантину, пов'язаного з пандемією коронавірусу.

Місто Карачі у Пакистані: карта

Авіакатастрофа літака у Пакистані: коротко

Як відомо, пасажирський літак здійснював внутрішній рейс з міста Лахор до Карачі. Тобто, фактично летів уздовж кордону з Індією.

Падіння літака у Пакистані: дивіться відео

Вже у місті Карачі, яке й було пунктом призначення, виникли проблеми. Екіпаж літака буцімто скаржився на проблеми з шасі. Тож літак не міг сісти у місцевому аеропорту, де були вільними обидві смуги.

Місцеві ЗМІ також показали аудіозапис, де буцімто пілот повідомляє диспетчеру, що літак втратив обидва двигуни. Так чи інакше, літак впав просто посеред міста, зруйнувавши деілька будинків місцевих.