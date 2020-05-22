Авиакатастрофа самолета в Пакистане: что известно о погибших

В городе Карачи, в Пакистане, 22 мая разбился самолет "Пакистанских авиалиний". Известно, что на борту самолета находились 107 человек. Подтверждено уже 13 смертей.

В самолете были 99 пассажиров и 8 членов экипажа, сообщает издание CNN со ссылкой на представителя авиакомпании.

Важно В Пакистане разбился пассажирский самолет: все подробности, фото и видео

Правда, жертв может быть еще больше. Дело в том, что самолет во время авиакатастрофы упал прямо в центре города. Поэтому могли быть жертвы и среди местного населения.

В местную больницу уже привезли по меньшей мере 13 тел с места происшествия. Правда, пока не известно, были ли они на борту самолета, или умерли вследствие того, что судно упало прямо на них.

Также местная газета Doon сообщает, что в самом самолете есть и те, кто смог пережить падение. В соцсетях опубликовали фото одного из таких. Как утверждают, это глава Банка Пенджаба – Зафар Масуд. Известно, что авиакастрофу смогли пережить как минимум 2 человека.

Ранее мэр города утверждал, что погибли все, кто был на борту, пишет The Associated Press. Впрочем эту информацию опровергли местные СМИ, показав тех, кто пережил катастрофу.



Зафар Масуд – банкир, переживший авиакатастрофу в Пакистане

Город Карачи после падения самолета: смотрите видео

Интересно также, что в Пакистане меньше недели назад только позволили восстановить авиационное сообщение внутри страны после карантина, связанного с пандемией коронавируса.

Город Карачи в Пакистане: карта

Авиакатастрофа самолета в Пакистане: коротко

Как известно, пассажирский самолет совершал внутренний рейс из города Лахор в Карачи. То есть, фактически летел вдоль границы с Индией.

Падение самолета в Пакистане: смотрите видео

Уже в городе Карачи, который и был пунктом назначения, возникли проблемы. Экипаж самолета якобы жаловался на проблемы с шасси. Поэтому самолет не мог сесть в местном аэропорту, где были свободными обе полосы.

Местные СМИ также показали аудиозапись, где якобы пилот сообщает диспетчеру, что самолет потерял оба двигателя. Так или иначе, самолет упал прямо посреди города, разрушив несколько домов местных.