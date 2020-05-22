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В Пакистане разбился пассажирский самолет: все подробности, фото и видео

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В Пакистане разбился самолет, на борту которого, по предварительной информации, находились 107 пассажиров. Известно, что это судно "Пакистанских авиалиний". Информации о жертвах и пострадавших пока нет.

Самолет совершал рейс из Лахора в Карачи и разбился неподалеку от аэропорта, где должен был приземлиться. По предварительной информации, пакистанский Airbus A320 упал на жилые районы Карачи, передает Express.

Там повреждены несколько домов. На борту могли находиться 107 человек, из них – 99 пассажиров и 8 членов экипажа. Эту информацию предварительно подтвердил представитель "Пакистанских авиалиний".

Темные клубы дыма уже поднялись над местом авиакатастрофы. Самолет разбился в одном из густонаселенных районов портового города Карачи. Этот район расположен в более чем 3 километрах от международного аэропорта "Джинна".

Видео, отснятое в городе Карачи после падения самолета:

Видео с места падения пассажирского самолета в Карачи, Пакистан:

Кадры из жилого района, на который упал самолет: видео

Новость дополняется…

Самолет упал неподалеку от аэропорта "Джинна" в городе Карача: карта

 

Автор: Ирина Выхрущ
Теги: Аавиакатастрофа в Пакистане Катастрофа Пакистан авиация
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