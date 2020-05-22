Авиакатастрофа в Пакистане: опасное направление и старые самолеты

В пакистанском городе Карачи самолет, следовавший из Лахора, упал на жилые дома. Более 100 человек на борту считаются погибшими.

Какой самолет разбился и почему

Airbus A320-214 – узкофюзеляжный, двухмоторный самолет для коротких и средних перелетов / Фото Wikipedia

24 канал собрал, что известно об аварии и вообще об авиации этой страны. Разбитый самолет принадлежал компании Pakistan International Airlines. Считается такой себе "трудовой лошадкой", которая перевозит много пассажиров. Полеты в Пакистане возобновились лишь неделю назад, они были приостановлены из-за пандемии коронавируса.

Многие пассажиры ехали домой, чтобы навестить родных в честь окончания святого для мусульман месяца Рамадан. Борт, что разбился последний раз проходил контроль 1 ноября 2019 года. Главный инженер подписал разрешение на полеты 28 апреля 2020 года.

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Первые полеты А320 начали еще в 1987 году. До сих пор изготавливаются под названием А320neo (первые самолеты серии были А320сeo). "320-й" имеет две версии: 100 и 200. Впрочем, А320-100 был произведен всего 21 экземпляр. Основным конкурентом этой машины является Boeing 737-800. В общем, это вторая авиакатастрофа "Аэробуса" этого типа в Пакистане, первая произошла 10 лет назад в столице Исламабаде, 28 июля 2010 года.

Технические проблемы как причина?По информации CNN со ссылкой на авиакомпанию, пилоты сообщали о технических проблемах в самолете перед аварией. Это произошло перед самой посадкой, обе полосы были свободны. Но капитан воздушного судна решил уйти на второй круг. Далее самолет задел несколько крыш и загорелся, прежде чем упасть прямо в центре города.

Sky News говорят о как минимум двух выживших, а события разворачивались так: после попытки зайти на второй круг, самолет начал сходить с курса и поворачивать влево. Пилоты передали диспетчерам, что они "потеряли оба двигателя". Аэропорт снова сказал, что обе взлетно-посадочные полосы были свободными. Через 20 секунд от борта PK8303 прозвучал сигнал тревоги "Mayday, Mayday, Mayday" после чего связь оборвалась.

Что известно о пакистанской национальной авиакомпании?

Pakistain International Airlines – государственная авиакомпания Пакистана, основанная 29 октября 1946 года как Orient Airways. Сначала базировалась в индийском городе Калькутта. После провозглашения независимости Пакистана вернулась в новое государство. Первые рейсы начались с 1955 года в Лондон, Каир и Рим. Эта компания первой в Азии перешла на реактивные двигатели с появлением во флоте самолета "Боинг"-707. В 1964 году "Пакистанские авиалинии" первыми из некоммунистических стран начали летать в Китай.

В 1985 году именно пакистанцы помогли создать авиалинии ОАЭ и первыми получили 777-мые "Боинги", которые до сих пор находятся в составе флота авиакомпании.

Сейчас компания оперирует воздушным составом из около 30-ти самолетов. Причем Airbus A-320 различных модификаций больше всего.

Пассажирские самолеты:

Airbus A320-200 – 11 лайнеров (минус упавший сегодня)

ATR (42-500 и 72-500) – 7 винтовых самолетов;

Boeing 777-200 (Extended Range и Long Range) – 8 лайнеров;

Boeing 777-300 (Extended Range) – 4 лайнера;

Принадлежит авиакомпании еще и грузовой самолет Airbus A300B4-200F. И один VIP-борт Airbus A310-300. Впрочем, последний фактически выведен из эксплуатации и летает только в Афганистан, Иран, Иорданию и Йемен, поэтому его вряд ли можно назвать абсолютно безопасным.

Кроме собственно государственных авиалиний, "Аэробусы" также используют и другие авиакомпании Пакистана. Например, "Airblue" (A320 и A321) и "SereneAir" (A330). "Airblue" сделали заказ на два самолета современной модификации Aibrus A321neo.

Опасное направление: авиакатастрофы в Пакистане

Авиакатастрофы – обычное дело в Пакистане в последние 20 лет / Фото TRT World

Из-за нестабильности страны, неидеальной (или недостающей) инфраструктуры, Пакистан давно снискал славу опасного направления для авиаперелетов, где часто происходят крупные аварии. За последние двадцать лет это третья, когда в воздушном пространстве страны погибает более 100 пассажиров.

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Пакистан и падение самолетовПервая крупная катастрофа (исключая ту, о которой идет речь в этом тексте) произошла в 2010 году, когда Airbus A321 авиакомпании "Airblue" разбился на пути в столицу – Исламабад в предгорьях Гималаев, врезавшись в гору. Тогда погибли 152 человека. Это до сих пор авиакатастрофа с наибольшим количеством жертв в истории Пакистана и считается первым падением А321 в истории. Всего через два года, Boeing 737-200 "Bhoja Air" разбился из-за плохой погоды в Равалпинди, забрав с собой 127 человек.

Авария государственного самолета обновила рекорд для Пакистанских международных авиалиний. Предыдущая авария этой авиакомпании с винтовым самолетом ATR в 2016 году унесла жизни 47 человек.

За пределами Исламской Республики тоже не везло: катастрофа пакистанского лайнера у столицы Непала Катманду 28 сентября 1992 года унесла жизни 167 человек, а у саудовского города Таиф 26 ноября 1979 года – 156. В первом случае упал Airbus A300, во втором – Boeing-707.