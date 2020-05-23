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МАСОВЕ ВБИВСТВО НА ЖИТОМИРЩИНІ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 АВІАКАТАСТРОФА В ПАКИСТАНІ КОРОНАВІРУС COVID-19

Аварія літака у Пакистані: з'явилося відео моменту авіакатастрофи

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Авіакатастрофа в Пакистані: з'явилося відео моменту аварії
Відео авіакатастрофи в Пакистані / news.liga.net

У Пакистані 22 травня розбився літак Airbus A320, на борту якого перебували 99 людей. Екіпажу не вдалося посадити лайнер, він впав на житловий квартал. У мережі з’явилося відео моменту аварії.

Катастрофу літака зафіксувала камера спостереження. Відео у твіттері оприлюднила пакистанська журналістка Гаріда Фарукі.

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На відео помітну густу хмару диму, яка пішла у результаті падіння літака.

У Пакистані літак впав на житловий район: відео моменту катастрофи

Нагадаємо, 22 травня біля аеропорту міста Карачі, що в Пакистані, сталася катастрофа пасажирського літака Airbus 320.

Авіакатастрофа в Пакистані: основне

  • літак розбився за лічені хвилини перед посадкою;
  • лайнер впав у житловій зоні міста Карачі, пошкоджені декілька будинків;
  • на його борту перебували 91 пасажир та 7 членів екіпажу;
  • станом на ранок 23 травня підтверджено 97 смертей;
  • двом пасажирам вдалося вижити;
  • також постраждали щонайменше 11 жителів району, де сталася аварія;
  • лише кілька днів перед аварією в Пакистані дозволили внутрішні польоти, які досі були обмеженими через епідемію коронавірусу;
  • У МЗС України повідомили, що українців серед жертв катастрофи немає.
Автор: Наталія Пристанська
Теги: Жертви авіація Пакистан Авіакатастрофа в Пакистані
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