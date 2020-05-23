Аварія літака у Пакистані: з'явилося відео моменту авіакатастрофи
У Пакистані 22 травня розбився літак Airbus A320, на борту якого перебували 99 людей. Екіпажу не вдалося посадити лайнер, він впав на житловий квартал. У мережі з’явилося відео моменту аварії.
Катастрофу літака зафіксувала камера спостереження. Відео у твіттері оприлюднила пакистанська журналістка Гаріда Фарукі.
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На відео помітну густу хмару диму, яка пішла у результаті падіння літака.
У Пакистані літак впав на житловий район: відео моменту катастрофи
Нагадаємо, 22 травня біля аеропорту міста Карачі, що в Пакистані, сталася катастрофа пасажирського літака Airbus 320.
Авіакатастрофа в Пакистані: основне
- літак розбився за лічені хвилини перед посадкою;
- лайнер впав у житловій зоні міста Карачі, пошкоджені декілька будинків;
- на його борту перебували 91 пасажир та 7 членів екіпажу;
- станом на ранок 23 травня підтверджено 97 смертей;
- двом пасажирам вдалося вижити;
- також постраждали щонайменше 11 жителів району, де сталася аварія;
- лише кілька днів перед аварією в Пакистані дозволили внутрішні польоти, які досі були обмеженими через епідемію коронавірусу;
- У МЗС України повідомили, що українців серед жертв катастрофи немає.