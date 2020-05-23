Крушение самолета в Пакистане: появилось видео момента авиакатастрофы
В Пакистане 22 мая разбился самолет Airbus A320, на борту которого находились 99 человек. Экипажу не удалось посадить лайнер, он упал на жилой квартал. В сети появилось видео момента аварии.
Катастрофу самолета зафиксировала камера наблюдения. Видео в твиттере обнародовала пакистанская журналистка Гарида Фаруки.
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На видео заметно густое облако дыма, которое образовалось в результате падения самолета.
В Пакистане самолет упал на жилой район: видео момента катастрофы
Напомним, 22 мая возле аэропорта города Карачи, что в Пакистане, произошла катастрофа пассажирского самолета Airbus 320.
Авиакатастрофа в Пакистане: основное
- самолет разбился за считанные минуты перед посадкой;
- лайнер упал в жилой зоне города Карачи, повреждены несколько домов;
- на его борту находились 91 пассажир и 7 членов экипажа;
- по состоянию на утро 23 мая подтверждены 97 смертей;
- двум пассажирам удалось выжить;
- также пострадали по меньшей мере 11 жителей района, где произошла авария;
- лишь несколько дней перед аварией в Пакистане разрешили внутренние полеты, которые до сих пор были ограниченными из-за эпидемии коронавируса;
- В МИД Украины сообщили, что украинцев среди жертв катастрофы нет.