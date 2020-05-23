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Авиакатастрофа в Пакистане: в МИД рассказали, были ли на борту украинцы

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Украинцув не было на борту самолета, который разбился в Пакистане
Украинцев нет среди жертв авиакатастрофы в Пакистане / focus.ua

В пакистанском городе Карачи 22 мая разбился самолет. В МИД сообщили, что украинцев нет среди погибших пассажиров самолета.

В результате крушения самолета в Пакистане погибли 97 человек, среди них украинцев нет, сообщил директор департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев, пишет "РБК-Украина".

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По предварительной информации, граждан Украины среди пассажиров и членов экипажа не было,
– отметил Погорельцев.

К слову, 22 мая возле аэропорта города Карачи, что в Пакистане, произошла катастрофа пассажирского самолета Airbus 320.

Авиакатастрофа в Пакистане: основное

  • самолет разбился за считанные минуты перед посадкой;
  • лайнер упал в жилой зоне города Карачи, повреждены несколько домов;
  • на его борту находились 91 пассажир и 7 членов экипажа;
  • по состоянию на утро 23 мая подтверждено 97 смертей;
  • двум пассажирам удалось выжить;
  • также пострадали по меньшей мере 11 жителей района, где произошла авария;
  • всего несколько дней перед аварией в Пакистане разрешили внутренние полеты, которые до сих пор были ограничены из-за эпидемии коронавируса.

Видео, снятое в городе Карачи после падения самолета

 

Автор: Наталия Пристанская
Теги: МИД Украины Аавиакатастрофа в Пакистане Пакистан авиация Жертвы
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