Авиакатастрофа в Пакистане: в МИД рассказали, были ли на борту украинцы
В пакистанском городе Карачи 22 мая разбился самолет. В МИД сообщили, что украинцев нет среди погибших пассажиров самолета.
В результате крушения самолета в Пакистане погибли 97 человек, среди них украинцев нет, сообщил директор департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев, пишет "РБК-Украина".
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По предварительной информации, граждан Украины среди пассажиров и членов экипажа не было,
– отметил Погорельцев.
К слову, 22 мая возле аэропорта города Карачи, что в Пакистане, произошла катастрофа пассажирского самолета Airbus 320.
Авиакатастрофа в Пакистане: основное
- самолет разбился за считанные минуты перед посадкой;
- лайнер упал в жилой зоне города Карачи, повреждены несколько домов;
- на его борту находились 91 пассажир и 7 членов экипажа;
- по состоянию на утро 23 мая подтверждено 97 смертей;
- двум пассажирам удалось выжить;
- также пострадали по меньшей мере 11 жителей района, где произошла авария;
- всего несколько дней перед аварией в Пакистане разрешили внутренние полеты, которые до сих пор были ограничены из-за эпидемии коронавируса.
Видео, снятое в городе Карачи после падения самолета