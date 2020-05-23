Авіакатастрофа в Пакистані: у МЗС розповіли, чи були на борту українці

У пакистанському місті Карачі 22 травня розбився літак. У МЗС повідомили, що українців немає серед загиблих пасажирів літака.

У результаті аварії літака в Пакистані загинули 97 людей, серед них українців немає, повідомив директор департаменту Консульської служби МЗС України Сергій Погорєльцев, пише "РБК-Україна".

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За попередньою інформацією, громадян України серед пасажирів та членів екіпажу не було,

– зазначив Погорєльцев.

До слова, 22 травня біля аеропорту міста Карачі, що в Пакистані, сталася катастрофа пасажирського літака Airbus 320.

Авіакатастрофа в Пакистані: основне

літак розбився за лічені хвилини перед посадкою;

лайнер впав у житловій зоні міста Карачі, пошкоджені декілька будинків;

міста Карачі, пошкоджені декілька будинків; на його борту перебували 91 пасажир та 7 членів екіпажу;

станом на ранок 23 травня підтверджено 97 смертей ;

; двом пасажирам вдалося вижити ;

; також постраждали щонайменше 11 жителів району, де сталася аварія;

району, де сталася аварія; лише кілька днів перед аварією в Пакистані дозволили внутрішні польоти, які досі були обмеженими через епідемію коронавірусу.

Відео, відзняте у місті Карачі після падіння літака