Авіакатастрофа в Пакистані: у МЗС розповіли, чи були на борту українці
У пакистанському місті Карачі 22 травня розбився літак. У МЗС повідомили, що українців немає серед загиблих пасажирів літака.
У результаті аварії літака в Пакистані загинули 97 людей, серед них українців немає, повідомив директор департаменту Консульської служби МЗС України Сергій Погорєльцев, пише "РБК-Україна".
Дізнайтесь більше Катастрофа літака у Пакистані: знайшли тіла усіх загиблих
За попередньою інформацією, громадян України серед пасажирів та членів екіпажу не було,
– зазначив Погорєльцев.
До слова, 22 травня біля аеропорту міста Карачі, що в Пакистані, сталася катастрофа пасажирського літака Airbus 320.
Авіакатастрофа в Пакистані: основне
- літак розбився за лічені хвилини перед посадкою;
- лайнер впав у житловій зоні міста Карачі, пошкоджені декілька будинків;
- на його борту перебували 91 пасажир та 7 членів екіпажу;
- станом на ранок 23 травня підтверджено 97 смертей;
- двом пасажирам вдалося вижити;
- також постраждали щонайменше 11 жителів району, де сталася аварія;
- лише кілька днів перед аварією в Пакистані дозволили внутрішні польоти, які досі були обмеженими через епідемію коронавірусу.
Відео, відзняте у місті Карачі після падіння літака