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МАСОВЕ ВБИВСТВО НА ЖИТОМИРЩИНІ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 АВІАКАТАСТРОФА В ПАКИСТАНІ КОРОНАВІРУС COVID-19

Авіакатастрофа в Пакистані: у МЗС розповіли, чи були на борту українці

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Українців не було на борту літака, який розбився в Пакистані
Українців немає серед жертв авіакатастрофи в Пакистані / focus.ua

У пакистанському місті Карачі 22 травня розбився літак. У МЗС повідомили, що українців немає серед загиблих пасажирів літака.

У результаті аварії літака в Пакистані загинули 97 людей, серед них українців немає, повідомив директор департаменту Консульської служби МЗС України Сергій Погорєльцев, пише "РБК-Україна".

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За попередньою інформацією, громадян України серед пасажирів та членів екіпажу не було,
– зазначив Погорєльцев.

До слова, 22 травня біля аеропорту міста Карачі, що в Пакистані, сталася катастрофа пасажирського літака Airbus 320.

Авіакатастрофа в Пакистані: основне

  • літак розбився за лічені хвилини перед посадкою;
  • лайнер впав у житловій зоні міста Карачі, пошкоджені декілька будинків;
  • на його борту перебували 91 пасажир та 7 членів екіпажу;
  • станом на ранок 23 травня підтверджено 97 смертей;
  • двом пасажирам вдалося вижити;
  • також постраждали щонайменше 11 жителів району, де сталася аварія;
  • лише кілька днів перед аварією в Пакистані дозволили внутрішні польоти, які досі були обмеженими через епідемію коронавірусу.

Відео, відзняте у місті Карачі після падіння літака

 

Автор: Наталія Пристанська
Теги: МЗС України Авіакатастрофа в Пакистані Пакистан авіація Жертви
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