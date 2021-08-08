Об этом говорится в отчете Национального бюро по расследованию авиационных происшествий, которое изучает это дело.

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В рамках расследования сотрудники бюро исследовали, как осуществлялась предполетная подготовка и какими были погодные условия в день катастрофы.

Что установили эксперты

По предварительной информации, предполетную подготовку осуществлял лично пилот. На это у него ушло 15 минут. Помогал ему в этом помощник пилота по техническому обслуживанию.

Самолет был заправлен необходимым количеством топлива. Замечаний к техническому состоянию самолета перед выполнением полетов не было,

– говорится в отчете.

Погодные условия 28 июля были простыми:

видимость составляла 20 километров;

сила ветра составляла 1-2 метра в секунду;

температура воздуха колебалась пределах +30...+32 градуса.

В то же время известно, что катастрофа произошла во время выполнения восьмого полета в день происшествия.

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Сейчас бюро продолжает техническое расследование крушения самолета. Предварительный отчет о результатах расследования будет обнародован до 20 августа 2021 года.

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