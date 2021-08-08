Об этом говорится в отчете Национального бюро по расследованию авиационных происшествий, которое изучает это дело.
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В рамках расследования сотрудники бюро исследовали, как осуществлялась предполетная подготовка и какими были погодные условия в день катастрофы.
Что установили эксперты
По предварительной информации, предполетную подготовку осуществлял лично пилот. На это у него ушло 15 минут. Помогал ему в этом помощник пилота по техническому обслуживанию.
Самолет был заправлен необходимым количеством топлива. Замечаний к техническому состоянию самолета перед выполнением полетов не было,
– говорится в отчете.
Погодные условия 28 июля были простыми:
- видимость составляла 20 километров;
- сила ветра составляла 1-2 метра в секунду;
- температура воздуха колебалась пределах +30...+32 градуса.
В то же время известно, что катастрофа произошла во время выполнения восьмого полета в день происшествия.
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Сейчас бюро продолжает техническое расследование крушения самолета. Предварительный отчет о результатах расследования будет обнародован до 20 августа 2021 года.
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- Вблизи села Шепаровцы, что в Ивано-Франковской области, на жилой дом упал легкомоторный спортивный самолет. Произошло это примерно в 13: 40, 28 июля.
- После столкновения с домом самолет сразу же вспыхнул. Смертельное падение унесло жизни 4 человек. Все они находились в самолете.