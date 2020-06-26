Иран согласился передать во Францию черные ящики украинского самолета МАУ, который в января 2020 года сбили над Тегераном. Впрочем, в МИД Украины отмечают, что к этому заявлению следует относиться со сдержанным оптимизмом, ведь аналогичное обещание уже было в марте.

Только на Совете ИКАО представители Ирана согласились передать во Францию ​​для расшифровки бортовые самописцы самолета "Международных авиалиний Украины", сообщил заместитель министра внутренних дел Евгений Енин.

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Это стало возможным благодаря последовательному давления украинского правительства и их коллег из других стран. Поскольку в марте мы уже слышали похожее обещание от Ирана, относимся к сегодняшнему заявлению со сдержанным оптимизмом,

– отметил дипломат.

Он отметил, что для Украины изначально важным было найти способ, который бы гарантировал международное признание результатов экспертизы и следствия в целом. В качестве примера он вспомнил, когда Нидерланды передали черные ящики MH17 в Великобританию.

"Поэтому профессиональная расшифровка черных ящиков, которую может сделать Франция, с участием лучших экспертов из Украины и других стран – необходимый шаг к завершению технического расследования кататсрофы самолета", – объяснил Евгений Енин.

Резюмируя, он выразил надежду, что это достижение – маленький, но важный шаг, который приблизит семьи погибших и всю Украину к установлению справедливости.

Авиакатастрофа МАУ в Иране: что известно

8 января во время взлета из аэропорта Тегерана пассажирский самолет Boing авиакомпании МАУ сбили ракетой, выпущенной иранскими военными.

В результате трагедии погибли 176 человек. Среди погибших были граждане 7 стран, в том числе 11 украинских.

11 января Иран признал вину, и списал причину катастрофы на человеческий фактор.

Украина требует от Ирана объективного расследования, а также компенсации семьям погибших и авиакомпании.

Катастрофа самолета МАУ в небе над Тегераном / инфографика 24 канала