Іран погодився передати у Францію чорні скриньки українського літака МАУ, який у січні 2020 року вбили над Тегераном. Втім у МЗС України зазначають, що до цієї заяви слід ставитися зі стриманим оптимізмом, адже аналогічна обіцянка вже була в березні.

Щойно на Раді ІКАО представники Ірану погодились передати у Францію для розшифровки бортові самописці літака "Міжнародних авіаліній України", повідомив заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін.

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Це стало можливим завдяки послідовному тиску українського уряду і їхніх колег з інших країн. Оскільки у березні ми вже чули схожу обіцянку від Ірану, ставимось до сьогоднішньої заяви зі стриманим оптимізмом,

– зазначив дипломат.

Він наголосив, що для України з самого початку важливим було знайти спосіб, який би гарантував міжнародне визнання результатів експертизи і слідства загалом. Як приклад, він пригадав, коли Нідерланди передали чорні скриньки MH17 у Велику Британію.

"Тому фахове розшифрування чорних скриньок, яке може зробити Франція, за участі найкращих експертів з України й інших країн – необхідний крок до завершення технічного розслідування збиття літака", – пояснив Євген Єнін.

Резюмуючи, він висловив сподівання, що це досягнення є малим, але важливим кроком, який наблизить сім'ї загиблих і всю Україну до встановлення справедливості.

Авіакатастрофа МАУ в Ірані: що відомо

8 січня під час зльоту з аеропорту Тегерану пасажирський літак Boing авіакомпанії МАУ збили ракетою, випущеною іранськими військовими.

У результаті трагедії загинули 176 людей. Серед загиблих були громадяни 7 країн, зокрема 11 українців.

11 січня Іран визнав провину, та списав причину катастрофи на людський фактор.

Україна вимагає від Ірану об'єктивного розслідування, а також компенсації родинам загиблих та авіакомпанії.



Збиття літака МАУ в небі над Тегераном / інфографіка 24 каналу