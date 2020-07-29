Авиакатастрофа самолета МАУ в Тегеране: что обсудят иранская и украинская делегации в Киеве
В Киеве 29 – 30 июля продолжатся переговоры между украинской и иранской делегациями. Главной темой для встречи станет выплата компенсаций семьям жертв авиакатастрофы 8 января 2020 года.
Переговоры продлятся два дня
Участие в переговорах от украинской стороны примет заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин. Об этом сообщает УНН.
К теме У Украины есть три варианта действий, если Иран откажется от сотрудничества в деле МАУ
Встретится с иранцами и глава дипведомства Дмитрий Кулеба. По предварительной информации, Тегеран будет представлять заместитель министра иностранных дел Ирана по международно-правовым вопросам Мохсен Бахарванд.
Черные ящики ранее расшифровали во Франции
Отметим, что в июле во Франции расшифровали бортовые самописцы из самолета МАУ. Согласно данным из черных ящиков, воздушное судно потерпело крушение в результате попадания двух ракет.
Катастрофа самолета МАУ в Иране: основное
- Авиакатастрофа самолета украинской авиакомпании МАУ произошла утром 8 января 2020 сразу после вылета судна из аэропорта Тегерана.
- Пассажирский самолет сбили ракетами, выпущенными иранскими военными.
- В результате трагедии погибли 176 человек. Среди них были и 11 украинцев – 9 членов экипажа и двое пассажиров.
- Украина требует от Ирана объективного расследования, а также компенсации семьям погибших и авиакомпании.
- По делу задержали шестерых подозреваемых. Но трое из них вышли под залог.
- Недавно в Иране заявили, что трагедия могла произойти из-за ошибки системы ПВО. Самолет распознали, как объект движется к Тегерану, а не наоборот.