В Киеве 29 – 30 июля продолжатся переговоры между украинской и иранской делегациями. Главной темой для встречи станет выплата компенсаций семьям жертв авиакатастрофы 8 января 2020 года.

Переговоры продлятся два дня

Участие в переговорах от украинской стороны примет заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин. Об этом сообщает УНН.

К теме У Украины есть три варианта действий, если Иран откажется от сотрудничества в деле МАУ

Встретится с иранцами и глава дипведомства Дмитрий Кулеба. По предварительной информации, Тегеран будет представлять заместитель министра иностранных дел Ирана по международно-правовым вопросам Мохсен Бахарванд.

Обратите внимание! Накануне переговоров с иранской стороной Енин встретился с послами стран, граждане которых погибли в авиакатастрофе.

Черные ящики ранее расшифровали во Франции

Отметим, что в июле во Франции расшифровали бортовые самописцы из самолета МАУ. Согласно данным из черных ящиков, воздушное судно потерпело крушение в результате попадания двух ракет.

Катастрофа самолета МАУ в Иране: основное

Авиакатастрофа самолета украинской авиакомпании МАУ произошла утром 8 января 2020 сразу после вылета судна из аэропорта Тегерана.

Пассажирский самолет сбили ракетами, выпущенными иранскими военными.

В результате трагедии погибли 176 человек. Среди них были и 11 украинцев – 9 членов экипажа и двое пассажиров.

Украина требует от Ирана объективного расследования, а также компенсации семьям погибших и авиакомпании.

По делу задержали шестерых подозреваемых. Но трое из них вышли под залог.

Недавно в Иране заявили, что трагедия могла произойти из-за ошибки системы ПВО. Самолет распознали, как объект движется к Тегерану, а не наоборот.



Авиакатастрофа самолета МАУ в Иране / Инфографика 24 канала