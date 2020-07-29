Авіакатастрофа літака МАУ в Тегерані: що обговорять іранська та українська делегації в Києві
У Києві 29 – 30 липня триватимуть переговори між українською та іранською делегаціями. Головною темою для зустрічі стане виплата компенсацій родинам жертв авіатрощі 8 січня 2020 року.
Переговори триватимуть два дні
Участь у перемовинах від української сторони візьме заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін. Про це інформує УНН.
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Зустрінеться з іранцями і очільник дипвідомства Дмитро Кулеба. За попередньою інформацією, Тегеран буде представляти заступник міністра закордонних справ Ірану з міжнародно-правових питань Мохсен Бахарванд.
Чорні скриньки раніше розшифрували у Франції
Зазначимо, що у липні у Франції розшифрували бортові самописці з літака МАУ. Згідно з даними з чорних скриньок, повітряне судно зазнало катастрофи внаслідок влучання двох ракет.
Катастрофа літака МАУ в Ірані: основне
- Авіакатастрофа літака української авіакомпанії МАУ сталася вранці 8 січня 2020 одразу після вильоту судна з аеропорту Тегерана.
- Пасажирський літак збили ракетами, випущеними іранськими військовими.
- У результаті трагедії загинули 176 людей. Серед них були й 11 українців – 9 членів екіпажу і двоє пасажирів.
- Україна вимагає від Ірану об'єктивного розслідування, а також компенсації родинам загиблих та авіакомпанії.
- У справі затримали шістьох підозрюваних. Але троє з них вийшли під заставу.
- Нещодавно в Ірані заявили, що трагедія могла статись через помилку системи ППО. Літак розпізнали, як об'єкт, що рухається до Тегерану, а не навпаки.