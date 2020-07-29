У Києві 29 – 30 липня триватимуть переговори між українською та іранською делегаціями. Головною темою для зустрічі стане виплата компенсацій родинам жертв авіатрощі 8 січня 2020 року.

Переговори триватимуть два дні

Участь у перемовинах від української сторони візьме заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін. Про це інформує УНН.

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Зустрінеться з іранцями і очільник дипвідомства Дмитро Кулеба. За попередньою інформацією, Тегеран буде представляти заступник міністра закордонних справ Ірану з міжнародно-правових питань Мохсен Бахарванд.

Зверніть увагу! Напередодні переговорів з іранською стороною Єнін зустрівся з послами країн, громадяни яких загинули в авіакатастрофі.

Чорні скриньки раніше розшифрували у Франції

Зазначимо, що у липні у Франції розшифрували бортові самописці з літака МАУ. Згідно з даними з чорних скриньок, повітряне судно зазнало катастрофи внаслідок влучання двох ракет.

Катастрофа літака МАУ в Ірані: основне

Авіакатастрофа літака української авіакомпанії МАУ сталася вранці 8 січня 2020 одразу після вильоту судна з аеропорту Тегерана.

Пасажирський літак збили ракетами, випущеними іранськими військовими.

У результаті трагедії загинули 176 людей. Серед них були й 11 українців – 9 членів екіпажу і двоє пасажирів.

Україна вимагає від Ірану об'єктивного розслідування, а також компенсації родинам загиблих та авіакомпанії.

У справі затримали шістьох підозрюваних. Але троє з них вийшли під заставу.

Нещодавно в Ірані заявили, що трагедія могла статись через помилку системи ППО. Літак розпізнали, як об'єкт, що рухається до Тегерану, а не навпаки.



Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані / Інфографіка 24 каналу