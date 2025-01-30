На борту последнего находился экипаж из трех человек. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN, которое цитирует официального представителя Министерства обороны США.

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Что известно о вертолете

Отмечается, что вертолет армии США Black Hawk, который столкнулся с пассажирским самолетом, имел экипаж из трех солдат и не перевозил никаких VIP-персон. Издание отмечает, что высшие должностные лица армии часто используют Black Hawk для путешествий в Вашингтоне, в округе Колумбия.

По данным армии США, борт вылетел из форта Белвуар. Согласно обнародованной информации, это армейский пост в Вирджинии. В то же время представитель армии США в комментарии NBC News уточнил, что вертолет совершал тренировочный полет.

Мы можем подтвердить, что самолет, причастен к сегодняшнему инциденту, был армейским вертолетом UH-60 из Форт-Белвуар, штат Вирджиния. Мы работаем с местными властями и предоставим дополнительную информацию, как только она станет доступной,

– рассказал представитель армии США в комментарии CNN.

Напомним, по данным источников СМИ в American Airlines, на борту пассажирского самолета должны были быть 60 пассажиров, 2 пилота и столько же членов экипажа. В The Washington Post сообщили, что из воды было извлечено несколько тел погибших. Точку количество пока не называют.