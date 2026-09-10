Минус 2 Су-35С в Курской области: Свитан объяснил, как россияне уничтожили собственные самолеты

В Курской области произошла авиакатастрофа с участием двух российских многоцелевых истребителей Су-35С. Это чрезвычайно неприятный инцидент для противника

Об этом в эфире 24 Канала рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник запаса ВСУ Роман Свитан. По его словам, это ощутимая потеря для противника.

Почему российские Су-35С столкнулись в воздухе?

Как подчеркнул Свитан, потеря сразу двух самолетов такого класса является серьезным ударом для оккупантов. Российский военно-промышленный комплекс способен производить лишь около 8–10 таких истребителей в год.

Также Россия понесла потери и среди пилотов. Известно об одном погибшем летчике. Еще один катапультировался и выжил. Однако после такого инцидента вряд ли он сможет вернуться к полетам.

Свитан прокомментировал катастрофу двух самолетов Су-35С в России: смотрите видео 24 Канала

По мнению Свитана, скорее всего, россияне отрабатывали групповые полеты. Обычно самолеты летят на расстоянии 50–70 метров, но есть много вариантов, при которых может произойти авария. Это может быть как ошибка пилота, так и проблемы с видимостью из-за облачности и т. п.

Они могли отрабатывать различные маневры такие как "крюк". При этом летчики могут потерять видимость друг друга. Причин на самом деле может быть много. Главное, что россияне потеряли два самолета,

– подчеркнул Свитан.