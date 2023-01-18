Ребята оказались недалеко от детского сада. Рассказали, что некоторых детей вытаскивали из окна здания.
Кстати говоря В СБУ назвали версии падения вертолета ГСЧС в Броварах
У детей была паника
После падения вертолета, ребята пришли помочь взрослым. Они вытаскивали детей из детсада, оказывали первую помощь и оттягивали машины, мешавшие проезду спецтехники.
Паника у детей была очень сильной. Дали конфет, успокоили их, записали имена, затем передали воспитателям и родителям,
– рассказали юноши.
Что рассказывают очевидцы: смотрите видео
Авиакатастрофа в Броварах: что известно
- Авиакатастрофа в Броварах произошла около 08:10 возле детского сада на улице Петлюры. В результате падения вертолета вспыхнул пожар.
- Погибло высшее руководство Министерства внутренних дел: глава МВД Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и государственный секретарь МВД Юрий Лубкович.
- Всего по меньшей мере 17 погибших, среди них – один ребенок.
- В больницу было доставлено 24 человека – 10 детей и 14 взрослых. Сообщается, что 8 человек перевели в ожоговый центр в Киеве – 4 детей и столько же взрослых.
- В СБУ рассказали, что первой версией является нарушение правил полета непосредственно экипажа ГСЧС. Кроме того, осматривают неисправность самого вертолета, на борту которого находилось руководство МВД.